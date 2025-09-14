نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تناقش عددًا من أعمال النشر الإقليمي بالسويس هذا الأسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم الحراك الأدبي بالمحافظات، يشهد قصر ثقافة السويس، هذه الأسبوع عددًا من حفلات توقيع الكتب الفائزة بمسابقة النشر الإقليمي التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

مناقشة المجموعة القصصية "إرث الشيطان"

يقام حفل التوقيع الأول في الثامنة مساءً بعد غد الثلاثاء، ويشهد مناقشة المجموعة القصصية "إرث الشيطان" للكاتب الدكتور كمال عطا، ويناقشها الدكتور رضا صالح والدكتور أيمن تعيلب، ويدير الحوار الشاعر عزت المتبولي.

حفل توقيع المجموعة القصصية "رائحة ضجيج الصمت"

كما يشهد القصر في الثامنة من مساء الأربعاء 17 سبتمبر حفل توقيع المجموعة القصصية "رائحة ضجيج الصمت" للكاتب ياسر محمود، بمشاركة الشاعر عزت المتبولي والشاعرة فكرية غانم، ويدير اللقاء الأديب محمد أيوب.

تأتي الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، ومن خلال الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة السويس، بإدارة هويدا طلعت، في إطار أنشطة مكثفة ومتنوعة تقدمها هيئة قصور الثقافة خلال شهر سبتمبر، دعما للمبدعين بالمحافظات وتعزيزا للتفاعل مع إبداعاتهم الأدبية.