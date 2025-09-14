فن ومشاهير

وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفلهما بمهرجان مراسي "ليالي مراسي"

  وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفلهما بمهرجان مراسي "ليالي مراسي"
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفلهما بمهرجان مراسي "ليالي مراسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل النجمان وائل جسار،وريهام عبد الحكيم، حفلهما في مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، الذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر.

الأغاني التي قدمها وائل جسار في الحفل


وقدم النجم اللبناني وائل جسار عددًا من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير أبرزهم: غريبة الناس، كل وعد، بتوحشني، نخبي ليه، خسرت كل الناس لجورج وسوف، قلبي عاشقها لراغب علامة، ومليون مرة أحبك وغيرها من الأغاني الشهيرة.

 

وقدمت ريهام عبد الحكيم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة، أبرزها: عاشق سارح في الملكوت، بالورقة والقلم، وعددا من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم ووردة، والكثير من الأغاني الطربية الأصيلة.


وعبر كلا النجمان عن سعادتهما بالمشاركة في مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، وبمجهود شركة إعمار مصر، واستمرار شهر الصيف فيها حتى شهر أكتوبر المقبل.

 

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار حتى شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع بفصل الصيف حتى أطول مدة.


 

مهرجان مراسي “ليالي مراسي”

 

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر،  تامر حسني، محمد رمضان، الشامي، محمد حماقي وغيرهم.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

