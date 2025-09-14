نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في الوريد".. مفاجأة مجد القاسم لجمهوره خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل أغنيته الجديدة "في الوريد"، من كلمات عبدالله قمر، وألحان حسن دنيا، وتوزيع موسيقي طه الحكيم.

ومن المقرر أن يطرح القاسم الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، على أن يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب لعرضها قريبًا أمام الجمهور.

يأتي ذلك بعد طرحه مؤخرًا لأغنيته الشامية "يا ويلي ما أجملو"، التي لاقت تفاعلًا واسعًا بين محبيه وأكدت على استمرار حضوره الفني المتجدد.

نبذة عن مجد القاسم

مجد القاسم مطرب سوري من مواليد 4 مايو 1970، ولد في قرية الثعلة بمحافظة السويداء. يعتبر مجد القاسم من أشهر المطربين في سوريا والعالم العربي، وقد بدأ مشواره الفني في سن مبكرة. درس الموسيقى في معهد الموسيقى العربية بالقاهرة، وتعلم العزف على آلة العود على يد الأستاذ ميشيل عوض.