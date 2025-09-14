نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام يكشف عن تفاصيل دورته الثامنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مهرجان الجونة السينمائي عبر منصته سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام – مُختبر تطوير المشاريع والإنتاج المشترك – جهوده في تمكين المخرجين والمنتجين العرب من الوصول إلى الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير وتنفيذ مشاريعهم.



في نسخته الثامنة، استقبل سيني جونة أكثر من 290 مشروعًا من مختلف أنحاء العالم العربي. وبعد مراجعة دقيقة من قبل لجنة من الخبراء السينمائيين، تم اختيار 12 مشروعًا في مرحلة التطوير (7 أفلام روائية طويلة، 4 أفلام وثائقية طويلة، ومشروع هجين - مزيج بين الوثائقي والروائي)، إلى جانب 7 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج (فيلم روائي طويل، 5 أفلام وثائقية طويلة، وفيلم هجين- مزيج بين الوثائقي والروائي).



جاءت عملية الاختيار استنادًا إلى جودة المحتوى، والرؤية الفنية، والمواهب المشاركة، بالإضافة إلى إمكانية التنفيذ المالي. وتغطي المشاريع المختارة قصصًا من 12 بلدًا عربيًا، بالشراكة مع 5 دول غربية، حيث ستتنافس على مجموعة متنوعة من الجوائز المالية والخدماتية المقدمة من المهرجان وشركائه.



سيقوم المخرجون والمنتجون المشاركون في برنامج سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام بعرض مشروعاتهم وأفلامهم أمام مجموعة من المنتجين، والمؤسسات المانحة، والموزعين، وبائعي الأفلام، ومبرمجي المهرجانات، بهدف الحصول على استشارات فنية متخصصة. كما ستُعقد لقاءات فردية بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشارين لتطوير السيناريوهات أو نسخ الأفلام قيد الإنجاز، بما يعزز فرص التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.



وتدخل المشروعات والأفلام المختارة في منافسة على جوائز يقدمها نخبة من خبراء الصناعة. وسيحظى المشاركون كذلك ببرنامج تدريبي قيّم يهدف إلى تطوير مهاراتهم في تقديم الأفكار وبناء استراتيجيات للأفلام، تحت إشراف المخرج والمنتج ومستشار السيناريو أيمن الأمير، ومديرة مؤسسة الفيلم الوثائقي الأوروبي بريجيد أوشيا. أما الأفلام في مراحل ما بعد الإنتاج، فستحصل على ملاحظات فنية متخصصة في المونتاج من المونتيرة هبة عثمان بمساعدة المونتيرة ميليسا باري.



ويُمنح المشروع الفائز في مرحلة التطوير والفيلم الفائز في مرحلة ما بعد الإنتاج شهادة منصة الجونة السينمائية، بالإضافة إلى جائزة مالية قدرها 15،000 دولار أمريكي لكل منهما. كما تُقدم مجموعة من الجوائز الإضافية، المالية والمهنية، من خلال شراكات مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، يتجاوز مجموع قيمتها 300 ألف دولار أمريكي.



هذا وتتشكل لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام هذا العام من الإسبانية إيسونا باسولا، منتجة وخبيرة في صناعة السينما والرئيسة السابقة لأكاديمية الفيلم في كاتالونيا، المصري أحمد عامر، منتج وكاتب سيناريو ومخرج، بالإضافة إلى المغربية لمياء الشرايبي، منتجة ورئيس مؤسسة تميّز لتطوير الأفلام.



علق عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة عن البرنامج قائلًا: "نفخر دائمًا بالنجاح المستمر الذي يحققه برنامج سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، سواء في حجم الإقبال عليه من صناع الأفلام العرب، أو في عدد المؤسسات السينمائية التي تُقبل على دعمه، وبالتأكيد في عدد الأفلام القيمة التي تخرج للعالم من خلاله".



كذلك تحدث أحمد شوقي، رئيس سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام عن الاختيارات: "في كل عام يتزايد عدد المشروعات المتقدمة للمشاركة في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام. الأمر الذي يعكس نجاح البرنامج وقيمته لصناع الأفلام العرب، لكنه يُصعّب مسؤولية اختيار الأنسب من بين المتقدمين، والتي كانت عملية شاقة هذا العام انتهت باختيار تلك المجموعة الرائعة من المشروعات التي سيحدث كلٌ منها فارقًا في صناعة السينما العربية".

*قائمة المشروعات المختارة للمشاركة في "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 2025" حسب الترتيب الأبجدي:

المشروعات المختارة في مرحلة التطوير:



مشروعات أفلام روائية طويلة:

أخاف يوم أقابلك (مصر) إخراج خالد منصور، إنتاج رشا حسني

أسا (فرنسا)، إخراج فالنتين نجيم، إنتاج مانون ميسيان

باراديس بيروت (لبنان، فرنسا) إخراج: سينتيا صوما، إنتاج: جورج شقير وماثيو جليدهيل

حيوانات (مصر)، إخراج مراد مصطفى، إنتاج سوسن يوسف



كارت أزرق (السودان، مصر، السعودية) إخراج محمد العمدة، إنتاج أمجد أبو العلاء

كي طيّح البقرة! (المغرب) إخراج وإنتاج أسماء المدير



لا صبر ولا سلوان (الأردن، فلسطين) إخراج باسل غندور، إنتاج رولا ناصر





مشروعات أفلام وثائقية طويلة:



بيسو (العراق، الدنمارك) إخراج مسلم حبيب، إنتاج منى الكاظمي وتمارا عامر

حكايات الحب الأربعة (مصر) إخراج ماجد عطا، إنتاج أمنية سويدان

صوتك بس (السعودية، السودان، مصر) إخراج رنا مطر، إنتاج لما جمجوم

مختفي (فرنسا، سوريا، لبنان) إخراج أنس زواهري، إنتاج أحمد الحاج



مشروعات أفلام هجينة (مزيج بين الوثائقي والروائي) طويلة:



ملح (تونس، فرنسا، بلجيكا، الدنمارك، قطر)، إخراج رامي جربوعي، إنتاج رمزي لعموري



الأفلام المختارة في مراحل ما بعد الإنتاج:

أفلام روائية طويلة:

حليمة (المغرب) إخراج وإنتاج ياسين الإدريس





أفلام وثائقية طويلة



أرض إسمنتية (الأردن، فلسطين) إخراج أسماء بكرات، إنتاج بان مرقة

أنا واحد منهم (بولندا، السعودية، قطر، سوريا) إخراج نديم سليمان، إنتاج نديم سليمان وكاشا كوتشينسكا

حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا (مصر، السعودية) إخراج أمير الشناوي، إنتاج أحمد عبد السلام

الرجل الذي ينحني أمام الزهور (لبنان) إخراج إليان الراهب، إنتاج سينتيا شقير

يلا نلعب عسكرة (اليمن، قطر، النرويج، فرنسا) إخراج مريم الذبحاني، إنتاج محمد الجابري



أفلام هجينة (مزيج بين الوثائقي والروائي) طويلة:

قساطل (لبنان) إخراج إخراج وإنتاج كريم قاسم