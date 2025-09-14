نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية تقدم حفلًا استثنائيًا على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدعم من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتحت رعاية وإشراف الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتور أحمد يوسف، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، تقدم فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية حفلًا فنيًا مميزًا على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

فعاليات المهرجان الصيفي:

يأتي هذا الحفل في إطار فعاليات المهرجان الصيفي 2025، ويشهد مشاركة مجموعة من الفنانين المتميزين، منهم يحيى عراقي، حسام حسني، أسماء الدسوقي، مريم هاني، رحمة ضاحي، شهد وائل، فاطمة مثنى، إيمان منصور، جنة الجندي، ملك هاني، علي موسى، مازن حلمي، ومجموعة من أمهر العازفين للموسيقى العربية.

وأكدت الدكتورة غادة جبارة أن فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية تعمل على الحفاظ على تراثنا الموسيقي العربي الأصيل، وتجديد حضوره في وجدان الأجيال، بهدف نشر الاهتمام بالموسيقى العربية وتذوقها.

يذكر أن الحفل سيقام يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025، وسيكون مساءً استثنائيًا يعيدنا إلى زمن الفن الجميل، بتنوعه الفني وتميز عازفيه."