نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. محمد نور يحتفل بعيد زواجه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد نور علي الاحتفال بعيد زواجه الـ 13، عبر حسابه بموقع انستجرام، معبرا عن حبه الكبير لزوجته.

محمد نور يحتفل بعيد زواجه

ونشر محمد نور فيديو تجمعه بزوجته، وعلق عليها قائلا: "١٣ سنة عدوا، حقيقي أحلي ١٣ سنة في حياتي كل سنة وانتي طيبة وعقبال العمر كله".

https://www.instagram.com/reel/DOk8WQNCPmN/?igsh=dGl6cGd6dDh1cGY4

أحدث اعمال محمد نور

ومن ناحية اخري، احتفل محمد نور خلال الأيام الماضية بألبومه الجديد “وريني”، الذي يتكون من ٦ أغاني ويضم عدد من أهم الاغاني.

صناع ألبوم “وريني”

تعاون محمد نور مع عدد كبير من اهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي، وهم محمد شحاته ومحمد النادي ومحمود انور وعمرو الشاذلي ومحمد قماح، ومن الموزعين ايهاب كوليبيكس وجلال الحمداوي ومحمد شفيق وكريم أسامه وهشام البنا ومحمد قماح.

اغاني البوم “وريني”

ويضم البوم "وريني ٦ اغاني هم "وريني" و"نور" و"كنا ناويين خير" و"اهلا وسهلا" و"عاجبك حالي" و“من السبت للخميس”.

اخر اغاني محمد نور

وكان اخر اغاني محمد نور هي اغنيه بعنوان "هو في كده" الذي احتلت التريند منذ طرحها علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والاغنية من كلمات محمد السوكني وألحان وتوزيع محمد قماح وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك ومكس وماستر خالد رؤوف ومونتاج محمود صبري وتم تصميمها بأحدث تقنيات ال AI