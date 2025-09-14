نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الجونة يعلن: قناة النهار الناقل الرسمي للدورة الثامنة داخل مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن توقيع شراكة مع شبكة تليفزيون النهار، لتصبح بموجبها الناقل الرسمي داخل مصر للدورة الثامنة من المهرجان، والتي ستقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025 بمدينة الجونة.

قناة النهار الناقل الرسمي للدورة الثامنة لمهرجان الجونة

وبمقتضى هذه الشراكة، ستتمتع شبكة النهار بحقوق البث الحصرية داخل مصر لحفلي الافتتاح والختام، إلى جانب المؤتمر الصحفي، مع تقديم تغطية شاملة ومباشرة لمختلف فعاليات وأنشطة المهرجان على مدار أيامه.

شبكة تليفزيون النهار تتجهز لتغطية مهرجان الجونة

وأكدت شبكة تليفزيون النهار أنها تقوم حاليًا باستكمال التجهيزات الفنية والتقنية، لضمان أن تكون التغطية على أعلى مستوى، بما يليق بمكانة المهرجان وبسمعة الشبكة، سواء في ما يتعلق بالحفلات الرئيسية أو المؤتمر الصحفي أو الفعاليات اليومية.

التغطية الإعلامية لمهرجان الجونة

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص مهرجان الجونة السينمائي على توسيع نطاق وصول فعالياته إلى جمهور أوسع داخل مصر، بما يعزز حضوره الإعلامي ويبرز مكانته كمنصة فنية وثقافية رائدة تجمع بين الإبداع السينمائي المصري والعربي والعالمي، كما تجدد هذه الخطوة التزام المهرجان برسالته الإنسانية التي تتجسد في شعاره: "سينما من أجل الإنسانية".



مهرجان الجونة السينمائي:

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي.

مهرجان الجونة يكتشف المواهب السينمائية

ويلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.