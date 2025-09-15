نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود محي الدين في صالون ماسبيرو الثقافي: النظام الاقتصادي العالمي انتهى ويجب تحييد السياسة لأجل الاقتصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمود محي الدين في حديثه بصالون ماسبيرو الثقافي، باستديو أحمد زويل اليوم، إن تراتبية القوي الاقتصادية العالمية قد تغيّرت؛ إذ خرجت بريطانيا من بين الدول الخمس الكُبرى، وحلّت الهند في المركز الثالث عالميًا بعد أمريكا والصين، وبينما تتفوق الصين على الولايات المتحدة في 60 مؤشر من بين 66 مؤشرًا حسب نيويورك تايمز، فإن الولايات المتحدة تبني تحالفات اقتصادية وتجارية للمنافسة.

وتوقع “محي الدين” أن تتفوّق الصين على أمريكا، لتحتل المركز الأول عالميًا خلال أقل من عشر سنوات.

وأضاف وزير الاستثمار الأسبق، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، أن الاقتصاد الكلاسيكي القائم على الأرض، والشعب، والموارد، والإدارة، قد تغيّر ليصبح قائمًا بالأساس على الإنسان والأفكار، وهو ما يُعطي فرصة كبيرة لمصر في بناء المستقبل.

وبشأن الوضع الإقليمي العربي، أشاد “محي الدين” بتجربة الآسيان التي تعمل فيما هو موضع اتفاق، وتتفادي ما هو موضع خلاف وتنحي السياسة لصالح الاقتصاد، وهو ما يجب أن يكون حاضرًا في التجربة العربية.

شارك في النقاش بصالون ماسبيرو، نخبة من الكُتاب والمثقفين، وأدار اللقاء الخبير الاقتصادي عبدالفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.