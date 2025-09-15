نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلقني يعود من بوابة جورجيا.. كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني في مغامرة جديدة تثير الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد توقف دام أسبوعين كاملين، عاد فريق عمل فيلم طلقني ليستأنف التصوير من جديد في أجواء مميزة حملت معها جرأة السفر إلى جورجيا لتصوير المشاهد الخارجية على مدار أربعة أيام كاملة، حيث تجمع الكاميرا النجمين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني بمشاركة كل من محمد محمود وباسم سمرة.

الفيلم الذي يضم قائمة لافتة من النجوم بينهم هناء الشوربجي، محمود حافظ، دنيا سامي، إلى جانب وجوه شابة واعدة، يأتي من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج نيوسينشري برعاية زيد الكردي.

ويثير طلقني فضول الجمهور، كونه التعاون السينمائي الثاني على التوالي بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني بعد نجاحهما الكبير في فيلم الهنا اللي أنا فيه العام الماضي، والذي جمع أيضًا ياسمين رئيس وحاتم صلاح.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز، مسلسل مملكة الحرير، والذي حاز علي اعجاب الجمهور في الوطن العربي ، حيث قدم خلاله تجربة ملحمية هزلية في أجواء أسطورية جمعت بين العبث والخيال، من إخراج وتأليف بيتر ميمي.