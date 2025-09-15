نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور تكشف عن أصعب لحظات حياتها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - فتحت الفنانة ريهام عبد الغفور قلبها خلال ظهورها في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، حيث علقت على موجة التنمر التي تعرضت لها مؤخرًا عبر "تيك توك".

وأوضحت أنها نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه بشكل طبيعي، مع اقتراب الكاميرا من وجهها، مما أبرز التجاعيد بوضوح، وهو ما دفع البعض للتعليق على ملامحها بعبارات جارحة حول التقدم في العمر.

ريهام أكدت أنها لا تعير مثل هذه التعليقات اهتمامًا، لكنها اضطرت للرد هذه المرة، خاصة وأن ابنها الصغير يعاني من خوف شديد من فكرة كبرها في السن أو وفاتها، مشيرة إلى أنها أرادت طمأنته أكثر من الرد على الجمهور.

وخلال الحوار، تطرقت ريهام أيضًا إلى الجانب الإنساني من حياتها، حيث تحدثت عن معاناتها بعد وفاة والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور. وقالت إن هذه الخسارة تركت أثرًا نفسيًا عميقًا لديها، وصل إلى حد إصابتها بنوبات هلع وانهيارات عصبية، وكانت تشعر أنها قد تفقد قدرتها على التمثيل نهائيًا.

آخر أعمال ريهام عبد الغفور

يُذكر أن ريهام عبد الغفور شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل ظلم المصطبة، الذي ضم نخبة من النجوم، أبرزهم إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، فاتن سعيد، ويارا جبران، والعمل من إخراج محمد علي.

