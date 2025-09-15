نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسنت النبراوي: التيك توك أفادني للغاية في حكاية "الوكيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة بسنت النبراوي إن تطبيق "تيك توك" أفادها كثيرًا في حياتها، وذلك خلال تقديمها شخصية "زينب" في حكاية الوكيل من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.

تصريحات بسنت النبراوي



وتابعت بسنت النبراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2: «قضيت فترة من الوقت أجمع ملاحظات عن الشخصية من خلال "تيك توك"، وحاولت أن أتصورها فتاة قادمة من الأقاليم بلكنة ريفية بسيطة، لكن بجذور قاهرية، لذلك ركزنا على تفاصيل دقيقة مثل طريقة الكلام، والشكل، والملابس، وحتى الأظافر».

بسنت النبراوي عن دورها في حكاية الوكيل: حاولت أن أتصورها فتاة قادمة من الأقاليم بلكنة ريفية بسيطة



وأكدت بسنت النبراوي أنها استعانت بتطبيق "تيك توك" لتجسيد الشخصية، قائلة: «أتابع تيك توك باستمرار، ورأيت نماذج كثيرة للفتيات بهذا الطابع، كتبت بعض الجمل والمصطلحات التي سمعتها وشاركتها مع فريق العمل، وكان ذلك مفيدًا جدًا».



وعن فكرة المسلسل، أوضحت: «النص شدني جدًا لأنه واقعي وقيم، ويتناول قضايا ملموسة في حياتنا اليومية، خاصة ما يتعلق بظاهرة "تيك توك"».



وكشفت النبراوي أن ردود الفعل بعد عرض الحلقات الأولى أسعدتها كثيرًا، قائلة: «الجمهور صدقني جدًا، وقالوا إن الأداء بدا طبيعيًا ومقنعًا، حتى المخرج أثنى على أدائي وأكد أن المشاهدين شعروا وكأن هذه شخصيتي الحقيقية».



