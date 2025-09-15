نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ماهر عن زواجها: "ممكن أخوض تجربة الزواج لو ربنا أراد.. ليه لأ؟" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة آمال ماهر عن إمكانية خوضها تجربة الزواج مرة أخرى، مؤكدة أن الأمر في النهاية "قسمة ونصيب" وإن أراد الله قد يحدث.

تصريحات آمال ماهر



وقالت آمال ماهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "ممكن أخوض تجربة الزواج مرة تانية لو ربنا أراد ليه لأ؟".



كما وجهت رسالة خاصة لجمهورها، معبرة عن امتنانها الكبير لدعمهم المتواصل، وأضافت: "شكرًا للجمهور، إنتو سبب وجودي وسبب أماني وثقتي في نفسي، ويارب المحبة دي تزيد دايمًا".

آمال ماهر عن حفلها مع مدحت صالح: ستكون دخلها لبناء بيوت للفقراء

وتحدث آمال ماهر عن حفلها مع المطرب مدحت صالح في قصر عابدين 5 أكتوبر المقبل، مؤكدة أنها لم تبدأ بروفات حفلها عن قريب وتذاكر الحفل ستكون دخلها لبناء بيوت للفقراء، معربة عن سعادتها البالغة بمشاركة مدحت صالح الغناء في حفل واحد.