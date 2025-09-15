نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ناهد رشدي تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة الراحلة ناهد رشدي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما صادف اليوم الإثنين ذكرى ميلادها حيث ارتبط اسمها بالأناقة والرقي على مدار مسيرتها الفنية.



آخر ظهور لـ ناهد رشدي في الدراما





يعد آخر ظهور للفنانة ناهد رشدي في الدراما، كان من خلال مشاركتها في مسلسل "شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى، والذي عرض قبل 4 أعوام، وبالتحديد في يوليو 2020.



أبطال وصناع مسلسل "شديد الخطورة"





وشارك في بطولة مسلسل "شديد الخطورة" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد العوضي، ريم مصطفى، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، أحمد صيام، حسني شتا، حمزة العيلي، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام علي.



آخر ظهور لـ ناهد رشدي في السينما





وكان آخر ظهور لـ ناهد رشدي في السينما، هو من خلال مشاركتها في فيلم "الأخطبوط" بطولة محمود ياسين وإلهام شاهين، والذي تم إنتاجه عام 2000.





أبطال وصناع فيلم "الأخطبوط"





وضم فيلم "الأخطبوط" كوكبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم:محمود ياسين، إلهام شاهين، محمود قابيل، ناهد رشدي، شريف صبري، عثمان عبد المنعم، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف أحمد يونس، ومن إخراج كريم ضياء الدين.