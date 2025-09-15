نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسنت النبراوي: أرفض أدوار الإغراء والقبلات لأنها تخدش براءة الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة بسنت النبراوي عن موقفها من أدوار الإغراء والقبلات، مؤكدة رفضها التام لتقديم هذا النوع من المشاهد. وقالت إن ما يهمها هو أن يراها الجمهور بشكل لائق، حتى لا يضطروا إلى تغيير القناة بسبب وجود مشهد قد يخدش براءة الأطفال.

تصريحات بسنت النبراوي



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2: «أنا برفض أدوار الإغراء، ومش كل الناس هتجتمع على الشخص ده.. أنا مش حابة أعمل الأدوار دي علشان محدش يغير القناة علشان أنا عاملة مشهد مش كويس والأطفال مش هينفع يشوفوه. أنا حابة أعمل حاجة تبقى مناسبة للكبار والصغار يشوفوها سواء مقتنع بيها أو مش مقتنع».

بسنت النبراوي: صديقتي عايرتني لأني مش بخلف وقالت عليا بحسد بنتها



وكشفت الفنانة بسنت النبراوي عن خلاف شخصي مع إحدى صديقاتها، قائلة: «مش مسامحة صحبتي لما طلعت وقالت عني إني بحسدها على بنتها علشان أنا مخلفتش، وكانت متعمدة تاخد الموضوع من الزاوية دي بسبب غيرتها الشديدة مني، وأنا عندي قناعة إن كل حاجة بإيد ربنا».



وأضافت: «أنا مش مسامحاها، وحسبي الله ونعم الوكيل فيها، واللي يعاير حد بحاجة ربنا ممكن يبتليه بيها، ويمكن ربنا منع عني الخلفة علشان مش رايد أجيب طفل يتعب أو يتعذب، وأنا بتمنى أن ربنا يرزقني في يوم وليلة».



واختتمت بسنت النبراوي حديثها موضحة أن صديقتها لم تحاول مصالحتها أو إصلاح الخلاف، بل على العكس، استمرت في التحدث عنها بطريقة سيئة، الأمر الذي جعل الكثيرين يبتعدون عنها بسبب أسلوب تعاملها.



