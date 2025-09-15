نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ⁨ انطلاق الموسم الثالث من برنامج "بلا تصنيف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود برنامج البودكاست (بلا تصنيف) بموسم ثالث، ستنطلق حلقاته في سبتمبر المقبل، وسيتم بثه بشكل أسبوعي كل سبت في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة عبر قناتي LBC الفضائية وروتانا سينما.

تفاصيل البرنامج



وتطل المذيعة المتألقة غريس راضي بثوب مختلف في هذا الموسم الجديد من البرنامج، من حيث مضمون اللقاءات المشوقة التي تجريها مع عدد كبير من النجوم الأترك، والمحتوى الثري الذي يبرز أهم المحطات في حياة الضيوف الذين يتمتعون بحضور واسع على الصعيد الفني والإعلامي وعبر منصات التواصل الاجتماعي عالميًا وعربيًا، إضافة إلى رصد المواقف والمفارقات المؤثرة في حياتهم.



في موسمه الثالث، يستضيف البرنامج نخبة من نجوم التمثيل والغناء والمشاهير الأتراك الذين يشغلون حاليًا أدوارًا بارزة وناجحة. ويأخذنا معهم في حوارات ممتعة حول أبرز أعمالهم الدرامية والسينمائية والغنائية المعروضة على أشهر المنصات، إلى جانب التطرق إلى محطات شخصية وفنية في مسيرتهم المهنية والحياتية، مع وعود بمفاجآت خاصة في كل حلقة.

“بلا تصنيف”



وحقق "بلا تصنيف" في الموسم الثاني نجاحًا لافتًا؛ مسجلًا تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال حلقاته المتنوعة التي شهدت استضافة باقة من الفنانين العرب والأتراك، ومن أبرزهم:ناديا الزعبي، ايمان العاصي، سعد رمضان، كرم بورسين، اكين اكينوزو وغيرهم.