النجم محمد إمام يعيش أجواء من المُطاردات المُثيرة في الدراما المشوّقة "كوبرا" بداية من "الليلة" على "MBC مصر"

أحمد جودة - القاهرة - يطل النجم "محمد إمام" مُجددًا عبر قنوات "MBC مصر"، وذلك من خلال الدراما الشيقة والمُثيرة "كوبرا"، التي يبدأ عرضها "الليلة" في تمام التاسعة مساءً.

تفاصيل المسلسل





يخرج صالح المعداوي الشهير بـ "كوبرا" من السجن طامحًا لأن يبدأ حياة جديدة بعيدًا عن المشاكل، لكن مُعلمه السابق في عالم الجريمة "شيخون" يورطه في جريمة قتل بعد أن يفقد أمه وأخته وتدفعه الظروف للتنقل بين عده مُدن للاختباء برفقة أصدقائه القُدامى أملًا في إثبات براءته. من هنا تنطلق أحداث العمل

المخرج أحمد شفيق



يوضح المخرج أحمد شفيق أن البناء الدرامي لشخصية "كوبرا" متماسك ومترابط وهو خلال رحلته طوال الأحداث يضطر للوقوع في أخطاء كثيرة وتصادفة مشاكل كبيرة يتورط فيها وبالتأكيد يدفع مقابل هذه الأخطاء، واشار أحمد شفيق إلى أن طبيعة الأحداث تدور في عدد من المدن المُختلفة وهناك الكثير من الأبطال في كل حلقة لهم دور كبير ومؤثر في طبيعة الأحداث وليسوا مجرد ضيوف، وقال المخرج أن تصوير جانب من الأحداث كان في أحد المناطق الشعبية العتيقة بالقاهرة وهي منطقة بولاق، وكان أهل الحي مُتعاونين إلى أقصى درجه، وأكد أحمد شفيق أنه يُحب كثيرا التصوير في الأماكن المفتوحة والمناطق الطبيعية ويجدها أفضل كثيرًا من الإستديوهات المُغلقة، مشيرًا إلى أن كيمياء خاصة تربطه بالفنان محمد إمام.





مجدي كامل



من زاويته يقول الفنان مجدي كامل أنه يؤدي شخصية "شيخون" وهو شخص عميق الإجرام وله علاقات بفئات متنوعة من المُجتمع، وهو الشخص المؤثر في حياة "كوبرا" ويُعتبر الأب الروحي له في عالم الجريمة، وعبر مجدي كامل عن سعادته بأول لقاء له مع الفنان محمد إمام بعد أن سبق وإلتقى الزعيم عادل إمام في فيلم "التجربة الدنماركية"، ويٌشير مجدي كامل إلى أن هذا ثاني لقاء له مع المخرج أحمد شفيق بعد مُسلسل "ذهاب وعودة" وأثنى على أسلوب العمل معه وقال أنه ينجح دائما في إستخراج أفضل ما في الفنان من خلال التحضير الجيد.





محمود عبد المغني



من جانبه يشير الفنان محمود عبد المغني إلى أن هذا أول لقاء له مع النجم محمد إمام، والمخرج أحمد شفيق، وهو شيء جذاب جدًا بالنسبة له حيث الأجواء خلف الكاميرا كانت مميزة، وقال أنه يؤدي شخصية ضابط الشرطة "حازم الديب" الذي يُطارد "كوبرا" طوال الأحداث ولا تتوقف العلاقة بينهما خلال الحلقات على المُطاردات المُستمرة بل هناك حالة من الصراع المُتزايد يوميًا مع تدفق الأحداث، بجانب الحياة الإنسانية للضابط الذي لديه طفلة صغيرة يتحمل أعباءها بعد وفاة زوجته مما يُظهر جوانب مُختلفة من شخصيته التي تُطبق روح القانون أحيانا وهو ما ينعكس على بعض المواقف التي سيكون لها تأثير كبير على الأحداث.

فريق عمل كوبرا

مُسلسل "كوبرا" من بطولة محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، معتز هشام، وبمشاركة هالة فاخر، وأحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صفاء الطوخي وآخرين، من تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.





مواعيد العرض

يُعرض مُسلسل "كوبرا"، على "MBC مصر"، يوميًا في تمام الساعة 9:00 مساءً، ويبدأ عرضه الإثنين 15 سبتمبر 2025.