آمال ماهر عن تشبيهها بأم كلثوم: حمل تقيل عليا وأمر يخيفني

أحمد جودة - القاهرة - قالت المطربة آمال ماهر، أن تشبيها بالسيدة أم كلثوم خلال مشوارها الغنائي، أمر يشجعها للغاية وفي نفس الوقت أمر مخيف كونها في مقارنة مع مطربة كبيرة فلا بد أن تكون على قدر كبير من المسؤولية.

وتابعت آمال ماهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "تشبيهي بأم كلثوم أمر بيشجعني ومخوفني في نفس الوقت وده حمل كبير عليا بس حمل حلو وجميل وبحبه ومش مضايقني، ومحبة الناس وصلتني لما قالوا عليا صوت مصر لأنهم بيشجعوني أكمل مشواري وأقدم أغاني تانية".

وأكدت آمال ماهر، أن الأزمات التي مرت بها جعلتها شخصية قوية للغاية، وليس هناك نجاح دون توفيق من الله عزو جل، فالمرآة التي تربي أولادها تعاني فأغنية "اللي قادرة" تمثل سيدات كثيرات من المجتمع.



واختتمت آمال ماهر، حديثها أن الأزمات التي قابلتها في حياتها تجعلها تكون قوية ولو الشخص إذ تعامل مع مشاكله وحولها لنقاط أقوى ستصبح كل الأشياء إيجابيه، موجهة رسالة لجمهورها قائلة: "شكرًا لجمهوري اللي بيحبني وإن شاء الله أكون قد الثقة وأقدم لكم حاجات حلوة تعجبكم".