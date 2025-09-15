نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. تكريم نجوم دراما رمضان في ختام مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينعقد اليوم حفل مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون في دورته الــ 13 وذلك لتكريم الفائزين من نجوم دراما رمضان الماضي 2025.

تكريم نجوم دراما رمضان في ختام مهرجان همسة

وسيتم تكريم كلا من: حنان مطاوع، ريهام عبد الغفور، انوشكا ميمي جمال، احمد عبد العزيز، أحمد رزق، حلمي فودة، فاطمه الكاشف، يوسف وائل نور، عمر محمد رياض، محمود عزب، حمزه العيلي، انتصار، احمد عزمي، لقاء الخميسي، واخرين.

لجنة تحكيم همسة للآداب والفنون "بدورته الـ13

وضمت لجنة التحكيم كلا من رئيس المهرجان الكاتب فتحي الحصرى، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، المخرج حسام الدين صلاح، الفنانة ميرنا وليد، الكاتب والسيناريست أيمن سلامه، والكاتب والسيناريست الليبي أنيس بوجواري، والمخرج القدير إبراهيم الشوادي.

وقال الكاتب فتحي الحصرى في تصريحات صحفيه دارت مناقشات كثيرة حول الأعمال التي شاركت في السباق الرمضاني 2025، كما شهدت المناقشات حالات تباين الاراء في كل المجالات وإن إجتمع الجميع في النهاية على الأسماء التي تستحق الفوز والتكريم في المهرجان في دورته الــ 13.

الدورة الــ 13 في مهرجان همسة للأدب والفنون

جدير بالذكر أن مهرجان همسة للأدب والفنون يحمل هذا العام إسم الراحل " سامي العدل"، ويقام المهرجان في منتصف شهر سبتمبر القادم على مسرح سيد درويش بأكاديمة الفنون تحت رعاية وزارة الثقافة.