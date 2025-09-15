نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود محي الدين: الاهتمام الذي يحظى به ماسبيرو الآن يُعد فرصة لحُسن الإخراج والإبداع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الدكتور محمود محي الدين، عن شكره لقيادات ماسبيرو، على حضوره وسط كوكبة من رواد الفكر، والإعلام، والثقافة، في صالون ماسبيرو الثقافي؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية الحالية على المستوي الوطني والإقليمي والعالمي.

وأوضح محمود محي الدين في حديث للتليفزيون المصري، أن اللقاء أعاد التذكير ببريق مبنى ماسبيرو، ورموز العمل الإعلامي.

وثمّن ضيف الصالون، إطلاق عدد من الأسماء الفارقة في تاريخ مصر، كالأستاذ نجيب محفوظ، والدكتور أحمد زويل، وقال إنه أمر رائع للغاية.

وأشار الوزير السابق ومبعوث الأمم المتحدة، إلى أن الاهتمام الحالي الذي يحظى به مبنى ماسبيرو، يُعد فرصة لحُسن الإخراج والإبداع.