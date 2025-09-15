نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناقدة فايزة هنداوي مديرة لبرنامج الندوات بمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، عن اختيار الناقدة السينمائية المصرية فايزة هنداوي مديرة لبرنامج الندوات بالدورة الأولى من المهرجان، والتي تفتتح فعالياتها الخميس المقبل الموافق 18 سبتمبر وتستمر حتى 22 من الشهر الجاري، دورة النجم الراحل محمود ياسين.

عن فائزة هنداوي:

تُعد فايزة هنداوي واحدة من أبرز الناقدات السينمائيات في العالم العربي، وهي عضو بالاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، وتكتب بانتظام في جريدة القدس العربي وعدد من الدوريات العربية، كما شغلت منصب رئيس قسم الفن في مجلة الهلال.

وتتمتع بخبرة واسعة في إدارة الأنشطة السينمائية، حيث عملت مديرة لنادي البحر المتوسط للسينما، ومديرة لإدارة الندوات في مهرجانات كبرى مثل الإسماعيلية والإسكندرية السينمائيين. كما شاركت في لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لمسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي لعدة مرات.

كما شاركت في عضوية وتحكيم العديد من المهرجانات الدولية، من بينها: مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية، مهرجان خريبكة للسينما الأفريقية بالمغرب، مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مهرجان الرباط لسينما المؤلف، مهرجان القاهرة للفيلم القصير، ومهرجان جربة الدولي في تونس.

ويأتي اختيار فايزة هنداوي ليعكس حرص مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي على تقديم برنامج ندوات ثري ومتنوع، يساهم في إثراء النقاش السينمائي وتعزيز دور المهرجان كمنصة للحوار والإبداع.



عن مهرجان بورسعيد:

والجدير بالذكر أن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يُقام برعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونقابة المهن السينمائية برئاسة الأستاذ مسعد فودة