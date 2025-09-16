نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل "المدينة البعيدة" يشعل الجدل ويعتلي تريند جوجل مع انطلاق موسمه الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عاد المسلسل التركي الشهير "المدينة البعيدة" إلى صدارة المشهد الدرامي، متصدرًا تريند جوجل بمجرد عرض حلقات موسمه الثاني، في عودة طال انتظارها من عشاق الدراما التركية الذين ارتبطوا بأحداثه المليئة بالصراعات والتقاليد الصارمة.

الموسم الجديد يُعرض على شاشة Kanal D مساء كل اثنين في تمام الثامنة بتوقيت تركيا (السابعة بتوقيت القاهرة)، بينما يتابعه الجمهور العربي مترجمًا عبر MBC4 في اليوم التالي، مع إتاحة المشاهدة على منصة "شاهد" لمنح المشاهدين مرونة أكبر في متابعة تفاصيل القصة المثيرة.

وتتمحور أحداث الجزء الثاني حول عليا ألبورا، التي تعود من كندا إلى مدينة ماردين التركية لتفي بوصية زوجها الراحل بدفنه في مسقط رأسه. لكن هذه العودة تُشعل الخلافات العائلية، حيث تجد نفسها أمام خيار صادم بين الزواج من شقيق زوجها أو خسارة ابنها والعودة إلى حياتها السابقة في كندا. ومنذ الحلقات الأولى، تبدأ الأحداث في أخذ منعطف أكثر تعقيدًا وإثارة، مع تداخل التقاليد والمواجهات الحادة بين العائلة.

المسلسل يضم نخبة من النجوم أبرزهم: أوزان أكبابا (جيهان ألبورا)، سينام أونسال (عليا)، غونجا جيلاسون (صداقات)، مفيد كاياجان (أجمل ألبورا)، إلى جانب ألبير تشانكايا، ألبورا فريت كايا، بيبرس آتاكان أوزكايا، وألبورا سهرا شاش. كما يشهد الموسم الثاني انضمام أسماء جديدة مثل بانو فوتوكان وأوزغه إردم، ما يضيف طبقات جديدة من التشويق والغموض لمسار الأحداث.

وبين الدراما العائلية المشحونة بالعاطفة، والصراعات التي تكشف عن أسرار الماضي، يبدو أن "المدينة البعيدة" يسير بخطى ثابتة نحو موسم أكثر جرأة يثير الجدل بين المتابعين ويؤكد مكانته كواحد من أبرز الأعمال التركية في الساحة الدرامية.