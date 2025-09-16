نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... عمرو عبد الجليل يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

خطف الفنان عمرو عبد الجليل الأنظار خلال الساعات الماضية بعد تصدره قائمة تريند جوجل، تزامنًا مع مواصلته تصوير مشاهده في أحدث أعماله السينمائية "الست لما"، الذي تخوض بطولته النجمة يسرا ويترقبه الجمهور بشغف كبير قبل طرحه في دور العرض قريبًا.

ويجسد عمرو عبد الجليل في العمل شخصية زوج لإحدى البطلات التي تقدمها الفنانة انتصار، حيث تجمعهما مشاهد درامية تحمل طابعًا واقعيًا يعكس تفاصيل الحياة الزوجية وما يتخللها من صراعات وتحديات، في إطار طرح جرئ يسلط الضوء على قضايا المرأة داخل المجتمع المصري.

أحداث فيلم الست لما

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من النساء يخضن صراعات شائكة مع العنف الأسري والتحرش والاغتصاب الزوجي وتحديات الأمومة، إذ تقدم النجمة يسرا شخصية إعلامية شهيرة تدير مركزًا للدفاع عن حقوق المرأة، فيما تظهر الفنانة درة بدور سيدة محجبة تواجه العنف الزوجي وتقرر كسر حاجز الصمت من خلال بث مباشر عبر منصة "تيك توك".

أبطال فيلم الست لما

العمل يضم نخبة كبيرة من النجوم إلى جانب يسرا وعمرو عبد الجليل، أبرزهم ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، محمد أنور، كريم عفيفي، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، ومي حسن، مع حضور مميز لعدد من ضيوف الشرف مثل فتحي عبد الوهاب، حمدي الميرغني، ومصطفى أبو سريع.

الفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي، ويُنتظر أن يكون من أبرز الأعمال السينمائية المثيرة للجدل في الموسم المقبل نظرًا لجرأته في تناول قضايا نسائية حساسة ضمن حبكة درامية مشوقة.