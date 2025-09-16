نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يشعل تريند جوجل بعد إصابته بكسر صادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطف النجم تامر حسني الأضواء وتصدر محركات البحث جوجل، عقب تداول أنباء عن تعرضه لكسر في قدمه منذ أسبوعين، وهي الأزمة الصحية التي حرص على التكتم بشأنها حتى لا يثير قلق جمهوره.

ورغم إصابته، واصل حسني نشاطه الفني المعتاد بكامل حماسه، وهو ما كشفه الشاعر رمضان محمد، مؤكدًا أن الفنان لم يُبدِ أي تذمر أو شكوى، بل ظل يعمل ويحفّز من حوله بطاقة إيجابية، حتى تفاجأ الجميع باعترافه مؤخرًا بخضوعه للعلاج داخل المستشفى.

ويتلقى النجم في الوقت الحالي فترة نقاهة، وسط رسائل دعم واسعة من جمهوره وزملائه، الذين تمنوا له الشفاء العاجل وعودة قوية إلى نشاطه الفني.

آخر أعمال تامر حسنى

والجدير بالذكر ان آخر أعمال تامر حسني فيلم «ريستارت»، الذي تناول قصة "محمد" فني الهواتف البسيط، الذي ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد دخوله في صراع مع شخصية تُدعى "الجوكر"، ليخوض رحلة مليئة بالمفاجآت وإعادة اكتشاف الذات.