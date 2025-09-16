نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... مسلسل سلمى يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر مسلسل "سلمى" تريند جوجل بالتزامن مع عرض الحلقة الـ23 على شاشة CBC، حيث خطف العمل أنظار المتابعين في مصر والوطن العربي بفضل تصاعد الأحداث الدرامية وكشف أسرار جديدة قلبت الموازين.

الحلقة حملت تطورات مؤثرة، إذ وجدت سلمى نفسها تحت ضغط كبير من الأطباء الذين أصروا على إبلاغ أسرتها بخطورة حالتها الصحية وضرورة إجراء عملية زرع نخاع عظم، لكنها رفضت إشراك عائلتها وقررت خوض رحلة العلاج وحدها. قرارها أثار قلق الطبيبة وفاء التي حذرتها من العواقب، خصوصًا مع حاجتها لمن يرعى أطفالها في حال اضطرت للبقاء طويلًا في المستشفى.

وفي تصاعد للأحداث، داهمت الشرطة منزل سلمى وهيفاء، لكن المداهمة انتهت دون أدلة. المفاجأة الكبرى جاءت عندما تبيّن أن شادي، ابن سلمى، أخذ الظرف المخبأ إلى المدرسة ليختفي هناك. الأمر فجّر مواجهة حادة بين سلمى وهيفاء، انتهت باعتراف الأخيرة بأن رندا هي من ورّطتها وخبأت الممنوعات عمدًا للإيقاع بسلمى.

كما شهدت الحلقة لحظات توتر إضافية بعدما التقى الأطفال مع طوني عيسى، ليعترفوا بما حدث في قضية المخدرات، كاشفين أن شادي حمل تلك المواد معه إلى المدرسة قبل أن يفقدها.

المسلسل يشارك في بطولته نخبة من النجوم: مرام علي، ستيفاني عطا الله، نيقولا معوض، تقلا شمعون، طوني عيسى، نيكولاس دانيال، سعد مينا، مجدي مشموشي، رنا كرم، نانسي خوري، وسام صباغ، نتاشا شوفاني، إلى جانب مشاركة مميزة للأطفال روسيل الإبراهيم وأحمد شاويش.

