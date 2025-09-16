نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوقيع عمرو المصري.. الجمهور يشيد بأغنية يارا الجديدة "متفقناش" ويصفها بعمل استثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت النجمة اللبنانية يارا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "متفقناش"، والتي جاءت بتوقيع الشاعر الغنائي عمرو المصري، لتواصل بذلك مسيرتها المميزة في تقديم اللون الرومانسي بأسلوب راقٍ يلامس قلوب جمهورها في العالم العربي.

الأغنية التي تم طرحها عبر قناة يارا الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، حملت كلمات مؤثرة كتبها عمرو المصري، وألحانًا عذبة من توقيع عمرو الشاذلي، فيما تولى عملية التوزيع الموسيقي محمد ياسر، ليكتمل العمل الفني بتناغم لافت بين الكلمة واللحن والتوزيع وأداء يارا الدافئ.

وقد لاقت الأغنية منذ الساعات الأولى لصدورها تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث أشاد المتابعون بعذوبة الألحان وصدق الكلمات وأداء يارا المليء بالإحساس، معتبرين أن "متفقناش" تعكس حالة وجدانية يعيشها الكثيرون في تفاصيل حياتهم اليومية، وهو ما جعلها قريبة من المستمع منذ أول استماع.

ويُذكر أن التعاون بين يارا وعمرو المصري جاء ليشكل خطوة فنية مهمة، خاصة أن الشاعر استطاع أن يقدم من خلال كلماته مزيجًا من الرومانسية والواقعية، وهو ما اعتبره الجمهور بصمة خاصة جعلت العمل متميزًا وسط زخم الأغنيات المطروحة في الفترة الأخيرة.

بهذا الإصدار، تثبت يارا من جديد قدرتها على الحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء العربي، فيما يؤكد عمرو المصري حضوره القوي على الساحة الغنائية كواحد من أهم الأصوات الشعرية الشابة التي تضيف روحًا جديدة للأغنية العربية