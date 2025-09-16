نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هند صبري تكشف عن التمييز بين الجنسين في السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فتحت النجمة هند صبري ملف التمييز في عالم السينما، مؤكدة أن الرجل يحظى دومًا بالأولوية سواء في أدوار البطولة أو حتى على مستوى الكتابة، بينما تُجبر المرأة على إثبات نفسها بشكل متكرر دون أن يُمنح لها مجال للخطأ.

وأوضحت أن الفنانة إذا تعثرت في تجربة واحدة قد تُغلق أمامها الأبواب، على عكس الرجل الذي تُتاح له فرص عديدة للتعويض والعودة.

وأشارت صبري إلى أنها لا تعتبر الأمر حربًا بين الرجل والمرأة، بل ترى أن النجاح مسؤولية مشتركة، لافتة إلى أنها التقت برجال داعمين للنساء في الوسط الفني، وفي المقابل شاهدت نساء يقفن ضد نساء أخريات. وأضافت أن المنافسة المفروضة بين النساء في المجتمع هي انعكاس لتربية خاطئة تجعل الفوز حكرًا على واحدة فقط.

آخر ظهور درامي لهند صبري

وكان آخر أعمال هند صبري مسلسل "البحث عن علا" الذي عُرض عام 2024 وحقق نجاحًا لافتًا، حيث قدّمت من خلاله شخصية علا التي تخوض رحلة جديدة مع عائلتها وتواجه تحديات مهنية وشخصية، لتنشأ بينها وبين كريم، ابن أحد المتعاونين مع شركتها، علاقة متقلبة تتحول بمرور الوقت إلى تقارب إنساني مؤثر.

وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم منهم سوسن بدر، طارق الإبياري، ظافر العابدين، محمود الليثي، ندى موسى، والعمل من إخراج هادي الباجوري وتأليف مها الوزير.