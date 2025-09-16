طرح البرومو التشويقي لفيلم "السادة الأفاضل" لـ أشرف عبدالباقي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "السادة الأفاضل" بطولة الفنان أشرف عبدالباقي عن البرومو التشويقي الأول، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

أبطال فيلم “السادة الأفاضل”



ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم: «محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، وبيومي فؤاد، حيث يأتي هذا الإعلان مع انطلاق المرحلة الأخيرة للتحضير لطرح الفيلم في دور العرض خلال الأسابيع القليلة القادمة.



أحداث فيلم “السادة الأفاضل”



ويحمل فيلم «السادة الأفاضل» الكثير من التفاصيل المشوقة، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي لايت، حول صراع بين عائلتين متناقضتين، الأولى تقيم في قرية ريفية، بينما العائلة الثانية تسكن في العاصمة القاهرة، ويضم أفرادها، فترتبط هاتان العائلتان بصلة معقدة تؤدي إلى سلسلة من الخلافات والمواقف الكوميدية التي تشكل الخط الدرامي الأساسي للفيلم.