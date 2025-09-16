نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدى الإتربي تروج لأحدث أعمالها الدرامية "كلهم بيحبوا مودي" مع ياسر جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة هدى الإتربي لأحدث أعمالها الدرامية "كلهم بيحبوا مودي" بطولة الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2026، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديزهات "إنستجرام".

ونشرت هدى الإتربي صورة تجمعها بـ ياسر جلال عبر خاصية "الستوري" من كواليس المسلسل وكتبت عليها "انتظروا دور مفاجأة".

منشور هدى الاتربي



قصة مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»



تدور أحداث العمل في إطار كوميدي خفيف من 15 حلقة، يظهر خلاله ياسر جلال بشخصية مختلفة يقع ضحية عملية نصب تقوده إلى سلسلة من المواقف الطريفة.



أبطال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»



ومسلسل "كلهم بيحبوا مودي" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، يشارك في بطولته ياسر جلال كل من الفنانة القديرة ميرفت أمين، أيتن عامر، محسن منصور، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع وغيرهم.