نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة نمرة: أغنية "وافتكر" قريبة جدًا مني وتعبر عن رحلتي والتحديات التي واجهتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب حمزة نمرة كواليس أغنية "وافتكر"، معلقًا: "النص كان عندي وكان مؤثر جدًا وهو من الحاني وتوزيع أندريا مينا، وتابعت مع فريق العمل واستمعت بهذه الأغنية وخروجها بهذا الشكل".

وأضاف خلال حلوله ضيفًا في الجزء الثاني على الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة استثنائية من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة: "في هذه الأغنية أجدني دائمًا بدمع وكلماتها مؤثرة ولحن الأغنية معبر عنها، وهذه الأغنية تعبر عني.. أنا في صغري كان لدي أحلام ولم تتحقق وواجهت تحديات وصعوبات وربنا وفقني وتغلبت عليها، ربنا هو اللي بينجيني وربنا بيساعدنا ويوفقنا ولا بد أن نتذكر هذا وبخاصة في الوقت الصعب".

وتابع: “كنت فرحان جدًا عندما خرجت إلى النور وهي أغنية مهمة وأتمنى أن يصل إحساسها إلى كل إنسان، أنا كثيرًا ما يكون لدي إحساس معين وفكرة وأتحدث مع أصدقائي من الشعراء حتى نصل إلى نقطة التقاء ونفهم بعض، ومن هنا تخرج عدد من الأغاني”.

حمزة نمرة: أحب أن أقدم رسالة وأغان تؤثر في المستمع وتعبر عن وجدانه

وتابع: "أحب أن أقدم رسالة وأغان تؤثر في المستمع وتعبر عن وجدانه، أنا أخذ هذا النوع من الفن والرسالة التي يقدمها".

وعن أقرب أغنية إلى قلبه في الألبوم الجديد قال: “كل أغنية لها ذكريات وإحاسيس مختلفة، منها ”شمس وهوا" وأغنية “كله على الله”وأغنية "وافتكر" وأغنية "يا عزيز عيني"، كل أغنية لها إحساس مختلف وتجربة مريت بها".