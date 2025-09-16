نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الجونة يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بالدورة الثامنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، عن تفاصيل برنامج مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة التي ستُعرض ضمن فعاليات دورته الثامنة المقرر انعقادها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويضم البرنامج مجموعة من الأعمال التي تستكشف قضايا إنسانية واجتماعية وسياسية من مختلف أنحاء العالم، وتكشف عن تجارب شخصية وجماعية عبر أساليب سينمائية متنوعة.

قائمة أفلام مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة:

50 متر – 50 METERS

يمنى خطاب | مصر، الدنمارك، السعودية | 72 د

العرض العالمي الأول – مهرجان كوبنهاغن السينمائي الدولي.

أورويل: 2+2=5 – ORWELL: 2+2=5

راؤول بيك | الولايات المتحدة، فرنسا | 119 د

أيتها الريح، حدّثيني – WIND، TALK TO ME

ستيفان ديورجيفيتش | صربيا، سلوفينيا، كرواتيا | 100 د

حكايات الأرض الجريحة – TALES OF THE WOUNDED LAND

عباس فاضل | لبنان | 120 د

جائزة أفضل مخرج – مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي.

الحياة بعد سهام – LIFE AFTER SIHAM

نمير عبد المسيح | فرنسا، مصر | 76 د

دائمًا – ALWAYS

ديمينج تشين | الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، تايوان | 86 د

جائزة دوكس أوورد – مهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية.

الساهرون – THOSE WHO WATCH OVER

كريمة السعيدي | بلجيكا، فرنسا، قطر | 92 د

العرض العالمي الأول.

كابول، بين الصلوات – KABUL، BETWEEN PRAYERS

أبوزار أميني | هولندا، بلجيكا | 102 د

كيف تبني مكتبة – HOW TO BUILD A LIBRARY

مايا ليكو، كريستوفر كينج | الولايات المتحدة | 108 د

من الأفضل أن تُجنّ في البرّية – BETTER GO MAD IN THE WILD

ميرو ريمو | جمهورية التشيك، سلوفاكيا | 83 د

جائزة الكرة الكريستالية – مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي.



منصة للتفكير النقدي

أكدت إدارة المهرجان أن الأفلام المختارة لهذا العام تمثل مرآة تعكس تعقيدات الإنسان والواقع المعاصر، عبر قصص وثائقية مؤثرة تجمع بين الطابع الشخصي والبعد الكوني، وتبرز دور السينما في مساءلة الحاضر وصياغة الذاكرة الجماعية.