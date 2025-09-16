نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة نمرة: جمهوري من كافة الأعمار والعائلات وهذا يسعدني جدًا.. واحد من الناس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حمزة نمرة إن أغنية "يا سهرانين الليل" تعبر عن حال عدد كبير من الناس وما يعانون من تفاصيل وأحداث يومية يعيشونها: "أنا على مدار حياتي تعبت جدًا من التفكير ودائمًا أجد ذكريات تمر أمامي وأنا بطبيعتي دائمًا ما أفكر."

وقام بغناء الأغنية والتي جاءت كلماتها: "سهرنا يا قلبي ما سيبناش فرصة لعينا تنام ولا باقي على بالي غير ذكرى وكوم أوهام بتاخدنا لنفس النقطة لأكتر حتة في روحنا ضلام ومابقاش فينا حيل نتعذب زي زمان مساكين يا سهرانين الليل تايهين."

حمزة نمرة: أتمنى أن أكون عند حسن ظن الناس وأقدم فن وأغاني تليق بهم وتعبر عنهم وترتقي بالذوق

وأضاف خلال حلوله ضيفًا في الجزء الثاني على الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة استثنائية من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة: "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الناس وأقدم فن وأغاني تليق بالمشاهد ويعبر عنهم ويرتقي بالذوق ويقدم رسائل."

وتابع: "أنا جمهوري متنوع من فئات وأعمار مختلفة من الشباب وغيرهم، وأغلبهم عائلات أب وأم وأولادهم وهذا يسعدني، أرى المجتمع كله متمثل أمامي في حضور حفلاتي وأنا أحب هذا الأمر جدًا وكأني أرى مصر بكل أهلها بكافة الأعمار."

وأوضح: "أنا لدي حقب في حياتي وأعز أصدقاء لي تركتُهم وانتقلت إلى مكان آخر وهكذا في مراحل التعليم، أنا دائمًا أفارق كل من أحب وهذا ليس بإرادتي ولكن ظروف السفر وما غير ذلك."

وأردف: "ومن هنا أنا بقيت حريص على عدم التعلق بناس كتير ومن هذا الإحساس جاءت أغنية 'طال غيابك'، من أصدقائي أيام مراحل التعليم 'كريم شعيب' و'عشور' و'جابر' أيام الجامعة، و'أحمد حسين' في الثانوية العامة."

وقام بغناء أغنية "طال غيابك" والتي جاءت كلماتها: "لما تسمع غنوة حلوة.. تلمسك تفتح حكاية افتكر إحساس قلوبنا.. لما غنيتها معايا يا غريب في البعد عنك.. يا قريب وفي روحي ساكن كلهم أبعدلي منك.. بالقلوب مش بالأماكن باسهر ليالينا… باسمع أغانينا طال غيابك ياللي سايب ذكريات ما بننساهاش لو بيرجع كل غايب يوم رجوعك ليه ماجاش."