نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الجونة يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الثامنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، عن برنامج مسابقة الأفلام الروائية الطويلة التي ستُعرض ضمن فعاليات دورته الثامنة، المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويضم البرنامج باقة مميزة من الأفلام التي تعكس تنوع التجارب السينمائية عالميًا، وتطرح موضوعات إنسانية واجتماعية وسياسية من خلال أساليب سردية مبتكرة.

قائمة أفلام مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

A PALE VIEW OF HILLS

كي إيشيكاوا | اليابان، المملكة المتحدة، بولندا | 123 د

الحج – ROMERÍA

كارلا سيمون | إسبانيا، ألمانيا | 104 د

شاعر – A POET

سيمون ميسا سوتو | كولومبيا، ألمانيا، السويد | 120 د

جائزة لجنة التحكيم – مسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي.

كولونيا – MY FATHER'S SCENT

محمد صيام | مصر، النرويج، السويد، السعودية، قطر، فرنسا | 90 د

شارك في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام عام 2021.

المُحاصر – SHADOWBOX

تانوشري داس، ساومياناندا ساهي | الهند، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا | 93 د

مدعيان عامّان – TWO PROSECUTORS

سيرجي لوزنيتسا | فرنسا، ألمانيا، هولندا، لاتفيا، رومانيا، ليتوانيا | 118 د

جائزة فرانسوا شاليه – مهرجان كان السينمائي.

المستعمرة – THE SETTLEMENT

محمد رشاد | مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، السعودية | 94 د

منحة سيني جونة 2024 – عرض عالمي أول في قسم "وجهات نظر" بمهرجان برلين السينمائي.

من أجل آدم – ADAM'S SAKE

لورا واندل | بلجيكا، فرنسا | 75 د

فيلم افتتاح مسابقة أسبوع النقاد – مهرجان كان السينمائي.

نينو – NINO

بولين لوكيه | فرنسا | 97 د

جائزة النجم الصاعد – أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي.

وين ياخذنا الريح – WHERE THE WIND COMES FROM

آمال القلاتي | تونس، فرنسا، قطر | 100 د

شارك في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام عام 2023.



احتفاء بالسينما العالمية

أكدت إدارة المهرجان أن برنامج هذه المسابقة يجسد روح السينما العالمية المعاصرة، بما يحمله من تنوع ثقافي وجغرافي ورؤى سردية جريئة، ويواصل المهرجان من خلاله التزامه بدعم الأصوات الجديدة والاحتفاء بالإبداع السينمائي من مختلف القارات.