نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن برنامج أفلام الدورة الثامنة خارج المسابقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، عن فعاليات وأنشطة دورته الثامنة، المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث كشف المهرجان عن برنامج الاختيار الرسمي (خارج المسابقة) الذي يضم مجموعة من أبرز الإنتاجات السينمائية العالمية والعربية المنتظرة.

تفاصيل البرنامج

ويقدم البرنامج تنوعًا غنيًا يجمع بين الأفلام الروائية والوثائقية، والأعمال الأولى لمخرجين شباب وأسماء راسخة، تعكس همومًا إنسانية وتجارب جمالية متعددة، بعضها عُرض في كبرى المهرجانات العالمية وحصد جوائز مرموقة، فيما يشهد المهرجان عروضًا أولى لأفلام أخرى.

قائمة أفلام "الاختيار الرسمي – خارج المسابقة":

أحلام (جنس حب) – DREAMS (SEX LOVE)

داج يوهان هوجيرود | النرويج | روائي | 110 د

جائزة الدب الذهبي وجائزة الفيبريسي – مهرجان برلين السينمائي.

البعث – RESURRECTION

بي غان | الصين، فرنسا | روائي | 160 د

جائزة خاصة – مهرجان كان السينمائي.

حادث بسيط – IT WAS JUST AN ACCIDENT

جعفر بناهي | إيران، فرنسا، لوكسمبورج | روائي | 102 د

السعفة الذهبية – مهرجان كان السينمائي.

الحياة المضيئة – THE LUMINOUS LIFE

جواو روزاس | البرتغال، فرنسا | روائي | 99 د

حين يصبح النهر بحرًا – WHEN A RIVER BECOMES THE SEA

بيريه ڤيلا بارثيلّو | إسبانيا | روائي | 180 د

الحيوانات في الحرب – ANIMALS IN WAR

ميروسلاف سلابوشبيتسكي وآخرون | ألمانيا، أوكرانيا | وثائقي | 97 د

بمشاركة الناشط والممثل شون بن.

دي جي أحمد – DJ AHMET

جورجي م. أونكوفسكي | مقدونيا الشمالية، التشيك، صربيا، كرواتيا | روائي | 97 د

جائزة الجمهور وجائزة لجنة التحكيم الخاصة – مهرجان صندانس.

الشيطان يدخن (ويحفظ أعواد الثقاب المحترقة في نفس العلبة) – THE DEVIL SMOKES (AND SAVES THE BURNT MATCHES IN THE SAME BOX)

إرنستو مارتينيز بوتسيو | المكسيك | روائي | 97 د

جائزة أفضل عمل أول – مهرجان برلين (وجهات نظر).

صوت السقوط – SOUND OF FALLING

ماشا شيلينسكي | ألمانيا | روائي | 149 د

جائزة لجنة التحكيم – مهرجان كان (مناصفة).

قمر أزرق – BLUE MOON

ريتشارد لينكليتر | الولايات المتحدة، إيرلندا | روائي | 100 د

الدب الفضي لأفضل أداء مساعد (أندرو سكوت) – مهرجان برلين.

قيمة عاطفية – SENTIMENTAL VALUE

يواكيم تريير | النرويج، ألمانيا، السويد، الدنمارك، فرنسا | روائي | 129 د

الجائزة الكبرى – مهرجان كان السينمائي.

نحن نصدقك – WE BELIEVE YOU

شارلوت ديفييه، أرنو دوفيس | بلجيكا | روائي | 78 د

تنويه خاص – مهرجان برلين (وجهات نظر).

هابي بيرثداي – HAPPY BIRTHDAY

سارة جوهر | مصر | روائي | 95 د

جائزة أفضل فيلم دولي، أفضل سيناريو دولي، أفضل مخرجة – مهرجان تريبيكا.

ولنا في الخيال… حب؟ – LOVE IMAGINED

سارة رزيق | مصر | روائي | 110 د

عرض عالمي أول.



تنوع وتفرّد

أكدت إدارة المهرجان أن اختيار هذه الأفلام يرسخ التزام الجونة السينمائي بدعم التنوع الفني والفكري، وإتاحة منصة لصوت السينما المستقلة والجريئة من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز من مكانة المهرجان كجسر ثقافي عالمي.