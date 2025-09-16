فن ومشاهير

علي الشامل يحصد جائزة جديدة عن دوره في "فهد البطل" من مهرجان همسة

أحمد جودة - القاهرة - حصد الفنان علي الشامل على جائزة تشجيعية عن دوره في "فهد البطل" في مهرجان همسة الاداب والفنون، وسط حضور العديد من نجوم الفن والمجتمع، وتعد الجائزة الثانية التي حصل عليها بعد تكريمه مؤخرًا.

وقد عبر الفنان علي الشامل عن سعادته للحصول علي هذه الجائزة خاصة أن الفنان أحمد عبد العزيز كرم في نفس المهرجان بفارس الدراما المصرية بعد تفوقه بدور "غلاب" في فهد البطل، إذ كان يقدم الثنائي سيمفونية درامية خلال العمل وصفها النجم ب "البينج بونج"، مؤكدا أن خبرة أحمد عبد العزيز كانت أكبر دافع لتقديم الدور علي افضل ما يكون بجانب ورق محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

 

 

كما أشار علي الشامل أن مهرجان همسة للاداب والفنون استطاع أن يخطف الأضواء في الأعوام السابقة وسعيدا بتكريمه في نسخته ال 13، مشيدا بمجهود رئيس المهرجان فتحي الحصري.

 

 

 

 

وقد شهدت الدورة الثالثة عشر لمهرجان همسة للاداب والفنون حضورا كبيرا من نجوم الفن المكرمين والداعمين من بينهم أشرف عبد الباقي،حنان مطاوع، ريهام عبد الغفور، أحمد عبد العزيز، أحمد رزق، انوشكا، حلمي فودة، ألخ، فضلا عن مشاركة ميرنا وليد كعضو لجنة تحكيم.

