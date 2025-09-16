نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان "هي الفنون – She arts" تتويجًا لإبداعات المرأة الفنية في كل أنحاء العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - • البرنامج الكامل لمهرجان هي الفنون – She Arts يكشف عن عروض مميزة وأنشطة متنوعة

• المهرجان يتألق هذا العام بين العاصمة الإدارية الجديدة، والجامعة الأمريكية بميدان التحرير، والإسكندرية

• نيفين قناوي: للمرة الأولى فنانات من النرويج وتركيا واليابان تشاركن في المهرجان

بعد النجاح الكبير الذي حققته دوراته السابقة، ينطلق مهرجان "هي الفنون" She Arts في دورته الخامسة خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2025، ليواصل ترسيخ مكانته كأول مهرجان في المنطقة مخصص بالكامل للاحتفاء بالمرأة في الفنون والصناعات الإبداعية. وتقام فعاليات هذا العام في القاهرة والإسكندرية والعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة فنانات من دول مختلفة، بينهم ولأول مرة مبدعات من اليابان والنرويج وتركيا. حيث يشمل البرنامج الغني للمهرجان حفلات موسيقية، وعروضًا سينمائية، وعروض راقصة وعروضًا مسرحية، إلى جانب بازار للحرف اليدوية، وورش عمل، ومعارض للفنون البصرية.



ويأتي المهرجان برعاية وزارة الثقافة، تأكيدًا على دعم الدولة للمرأة والفنون ودورها الحيوي في تمكين المرأة ليس فقط اقتصاديًا واجتماعيًا، بل أيضًا فنيًا وثقافيًا. وتأتي إقامة الدورة الخامسة على التوالي تأكيدًا على أهمية المهرجان واتساع تأثيره، كمنصة شاملة تعكس إبداع المرأة ومساهمتها الفاعلة في إثراء المشهد الثقافي وإلهام الجمهور عبر مختلف أشكال الفنون.



وأعربت نيفين قناوي، مؤسس ومدير مهرجان "هي الفنون She Arts"، عن سعادتها وفخرها بإطلاق النسخة الخامسة من المهرجان، قائلة: سعداء بإطلاق مهرجان "هي الفنون-She arts" للدورة الخامسة على التوالي، بمشاركة فنانين عالميين من مختلف أنحاء العالم. والذي يستهدف تسليط الضوء عل الفنانات واتاحة مساحة لهم لعرض فنهم ومشاركة قصصهم وتبادل الخبرات وتشجيعهم على الاستمرار في العمل."



وأضافت قناوي: "نحرص دائمًا على استمرار تنظيم ورش العمل والماستر كلاس المجانية، إيمانًا منا بأهمية إتاحة فرص تعليم أفضل في مجال الموسيقى ودعم الجيل الجديد من الفنانات."



وفي الدورة الخامسة من مهرجان هي الفنون، ومن خلال مبادرتنا الجديدة She Arts، نسعى إلى تمكين الطلاب من الانخراط بشكل أعمق مع الموسيقى والثقافة، من خلال عروض حصرية مخفّضة مخصّصة لطلبة الجامعات.



ومن المقرر أن يفتتح المهرجان في 2 أكتوبر بليلة فنية ضخمة في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستقبل الضيوف بمعرض هي الفنون للفنون البصرية، لتنتقل الأجواء بعدها إلى المسرح المكشوف حيث تقدم الفرقة الإسبانية "ماروخا ليمون" عرضًا موسيقيًا مبهجًا يدمج الإيقاعات العالمية مع روح المهرجان وتختتم الليلة بعرض ضخم للفنانة هبة طوجي برؤية موسيقية لأسامة الرحباني وقيادة المايسترو المصري جورج قلته مع الأوكسترا.



أما في اليوم الثاني من المهرجان، الذي يقام في مقر الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، فتبدأ الفعاليات بسلسلة من الحفلات الموسيقية لفرق من اليابان ومصر وتركيا، ويقيم المهرجان حفلًا خاصًا ضمن الفعاليات، تكريمًا للموسيقار الكبير الراحل زياد رحباني، الذي صنعت أعماله حالة فنية وإنسانية خاصة لامست القلوب وأثّرت في أجيال من المستمعين والفنانين. تكريم زياد رحباني ليس مجرد حفل، بل إحياء لروح مبدعة فتحت آفاقًا جديدة في الموسيقى. ويُحيي الحفل كلٌّ من الفنانة المصرية نهى فكري والفنانة اللبنانية ليال نعمة. ويختتم اليوم بعروض رقص فولكلورية مميزة، حيث يقدم فرقة فولكلور خريجوا الجامعة الأمريكية بالقاهرة عرضًا راقصًا، تليه فقرة خاصة لفرقة كنعان للفنون الفلسطينية والتي تأتي مشاركتها في إطار التزام المهرجان بدعم الحضور الفلسطيني في الساحة الفنية والإبداعية، وتأكيده على أن الثقافة الفلسطينية جزء أصيل من المشهد الفني العربي.

تتواصل فعاليات المهرجان يوم 4 أكتوبر في الجامعة الامريكية بميدان التحرير بمسابقة "هي الفنون" للموسيقى كأحد التقاليد المميزة للمهرجان، لإتاحة الفرصة أمام الموسيقيات الشابات لعرض مواهبهن، حيث سيفوز اثنتان بجوائز مالية تقديرًا لإبداعهن. يعقب ذلك مجموعة من الأمسيات الموسيقية، تبدأ بأمسية ثنائية تجمع بين العازفتين منال محيي الدين من مصر وشيرين بانكاروغلو من تركيا، يليها حفل موسيقي للفنانة لورا كيب بمصاحبة بلقيس (ألمانيا/مصر). ويُختَتم اليوم بحفل مميز تقدّمه الأختان أيوب (مصر/اسكتلندا) بمصاحبة أوركسترا هي الفنون وكورال الجامعة الألمانية بالقاهرة.



وعلى مسرح الفلكي، يُعرض خلال المهرجان عملان مسرحيان بارزان هما "أنا كارمن" للفنانة سماء إبراهيم، و"الزائر" للمخرجة جاسمن أحمد. كما يُقدَّم عرض فيلم "الفستان الأبيض" للمخرجة جيلان عوف، وفيلم "الهوى سلطان" للمخرجة هبة يسري، يعقبهما نقاش مفتوح مع صُنّاع العمل.



وفي اليوم الأخير من المهرجان، تُقام حفلات موسيقية لفنانين من إيطاليا والنرويج، ليختتم المهرجان بحفل كبير اللفنانة عايدة الأيوبي. لتغني أجمل اغانيها.



والجدير بالذكر أن المهرجان يشمل أيضًا سلسلة من الحفلات الفنية في الإسكندرية، تقام في مركز الجزويت الثقافي والمركز الثقافي الفرنسي. وقد أعربت إدارة المهرجان عن تقديرها لدور الشركاء والداعمين الذين أسهموا في استمرار المهرجان وتطوره بفضل دعمهم المستمر.