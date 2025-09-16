نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة «شبه دماغي» باللهجة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب المغربي سعد لمجرد، لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «شبه دماغي» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

موعد طرح اغنيه «شبه دماغي»

ومن المقرر طرح اغنيه «شبه دماغي» اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر في تمام الساعة 7 مساء.

سعد لمجرد يطرح أغنية «شبه دماغي» باللهجة المصرية

وتعد اغنيه «شبه دماغي» أولى تجارب سعد لمجرد للغناء باللهجة المصرية بالتعاون مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة.

سعد لمجرد يشوق الجمهور لـ اغنيه «شبه دماغي»

ومن جانبه، شوق سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لطرح «شبه دماغي»، قائلا: «أغنية شبه دماغي يوم 16/09/25 الساعة 7 مساء».

اخر حفلات سعد لمجرد

سبق، أحيا الميجا ستار سعد لمجرد حفله الغنائي بالعلمين داخل "سكاي" بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية بالإضافة إلى حضور فني الشاعر أمير طعيمة والاعلامية ريهام سعيد والمنتج رامز سليمان.

إطلالة سعد لمجرد في حفل العلمين

ظهر سعد لمجرد كعادته بـ "لوك" مميز للبعض ومحير للآخرين حيث ارتدي قبعه وردي وقميص ابيض فضفاض وبنطلون اسود وكان في استقباله ميمي المنشاوي وسامح سعيد منظما حفل سكاي.

اخر أعمال سعد لمجرد

وكان اخر اعمال سعد لمجرد هي اغنيه «ريسكينا»، بالتعاون مع كلمات محمد أمير، ألحان صلاح مجاهد لازارو، وتوزيع زهير الحصادي، بينما قام مادارا بعملية الميكس والماستر، والكليب من توقيع المخرج أمير رواني، الذي سبق أن تعاون مع سعد في عدد من الأعمال المصوّرة الناجحة.