اليوم.. نور النبوي يبدأ تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد كان ياما كان

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان نور النبوي اليوم تصوير فيلمه الجديد كان ياما كان، وذلك في مدينة الأقصر، والعمل من تأليف إياد صالح، إخراج أحمد عماد.

شارك مؤلف فيلم كان ياما كان إياد صالح صورة لـ كلاكيت العمل، وعلق: بداية القصة.

تفاصيل فيلم كان ياما كان

ويضم فيلم كان ياما كان، بطولة نور النبوي وياسمينا العبد، وغيرهم من الفنانين، وتأليف إياد صالح، إخراج أحمد عماد، وإنتاج أحمد بدوي.

أحدث اعمال نور النبوي

ومن ناحية اخري، انتهى نور النبوي خلال الفترة الماضية، من تصوير الفيلم الإماراتي City of Life 2، وهو المصري الوحيد بين أبطال التجربة، والفيلم تأليف وإخراج الإماراتي علي مصطفى، ويضم عددا من النجوم العالميين من أمريكا وتركيا وغيرها من الجنسيات.

قصة فيلم City of Life 2

ودارت أحداثه حول شاب عربي يعيش في دبي ويدخل في صراع دائم للبحث عن هويته وموروثه الثقافي، في ظل الصبغة الغربية لمدينة دبي، وتتقاطع حياته مع سائق أجرة هندي يشبه أحد نجوم بوليوود وراقصة باليه رومانية سابقة تعمل مضيفة في شركة طيران، ويدخل في أزمات عديدة.

اخر اعمال نور النبوي

وكان اخر اعمال نور النبوي هو فيلم الحريفة 2، والذي عُرض في ديسمبر من العام الماضي، بجانب أحمد غزي، كزبرة، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، نورين أبو سعدة، دونا إمام، وغيرهم من الشباب، مع ضيوف الشرف آسر ياسين وأحمد فهمي وأسماء جلال وإنجي كيوان ومايكل أوين والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، والعمل تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.

قصة فيلم الحريفة 2

يحمل العديد من المفاجآت، حيث يشهد التحاق نور النبوي وشلته المعروفة بالحريفة بالجامعة، وتشهد حياتهم العديد من التغيرات، كما ينافسون على إحدى البطولات الجديدة الخاصة بالجامعات على مستوى العالم، ويخوض نور النبوي الذي يقدم شخصية ماجد في العمل تجربة الاحتراف الأوربي في نادي سبورتنج براجا البرتغالي.