نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من قلب كواليس "قسمة العدل".. إيمان العاصي برفقة خالد أنور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة إيمان العاصى عبر حسابها بموقع فيسبوك، عن أول صورة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد قسمة العدل.

إيمان العاصى وخالد أنور فى كواليس تصوير مسلسل قسمة العدل

وظهرت ايمان العاصي في الصورة بجانب الفنان خالد أنور الذى يجسد خلال الأحداث شقيقها الأصغر.

قصة مسلسل قسمة العدل

يطرح المسلسل واحدة من القضايا الحساسة والمثيرة للنقاش فى المجتمع المصرى، وهى قضية المساواة فى الميراث بين الذكور والإناث، تدور قصة مسلسل قسمة العدل فى إطار اجتماعى.

ابطال مسلسل قسمة العدل

مسلسل قسمة العدل يشارك في البطولته إيمان العاصي، رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، دعاء حكم، وعلاء قوقة، والعمل من إنتاج شركة United Studios – المتحدة استوديوز، تحت إشراف المدير التنفيذي دينا كريم، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

شخصيات مسلسل قسمة العدل

تجسد إيمان العاصى شخصية "مريم" المتزوجة من محمد جمعة، بينما يؤدى الفنان رشدى الشامى دور والدها، ولديها ثلاثة أشقاء رجال الأكبر خالد كمال المتزوج من دنيا ماهر، الأوسط عابد عنانى زوج إيناس كامل، والأصغر خالد أنور، ومن خلال أحداث العمل، تتكشف صراعات عائلية محتدمة تؤثر على جميع الأطراف.

اخر اعمال ايمان العاصي

وكان اخر اعمال ايمان العاصي هو مسلسل برغم القانون مكون من 30 حلقة، ويشارك بجانب إيمان العاصي في بطولته، هاني عادل، وليد فواز، محمد القس، رحاب الجمل، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، ونبيل على ماهر، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادي عبد السلام

وايضا شاركت في فيلم في عز الضهر، وهو أول فيلم مصري من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، ويتناول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب، والعمل يتناول العديد من القضايا السياسية، منها القضية الفلسطينية.