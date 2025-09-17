نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي فاروق تشعل حماس جمهورها وتروج لحفلها الكبير في الأردن عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشعلت الفنانة مي فاروق حماس جمهورها الأردني والعربي بعد أن أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام عن استعدادها لإحياء حفل ضخم بعنوان "تكريم أم كلثوم"، والمقرر إقامته يوم السبت 20 سبتمبر 2025 على خشبة المسرح الروماني في العاصمة الأردنية عمّان.

ونشرت مي فاروق البوستر الرسمي للحفل الذي ظهرت فيه بإطلالة أنيقة باللون الأسود، وعلقت مؤكدة على التزامها بالموعد، حيث كتبت: "الأردن الحبيبة.. كونوا على الموعد"، في رسالة واضحة لجمهورها الذي ينتظرها بفارغ الصبر.

ومن المقرر أن يقود الحفل المايسترو مصطفى فهمي بمصاحبة الأوركسترا، ليعيد مع مي فاروق إحياء روائع كوكب الشرق أم كلثوم في أجواء طربية أصيلة تعكس عظمة التراث الموسيقي العربي.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة جولات مي فاروق التي حققت نجاحات كبيرة في أكثر من دولة عربية خلال الفترة الماضية، كان آخرها في الكويت والبحرين وعُمان، لتكمل مسيرتها هذه المرة في الأردن.

ويحظى الحفل بدعم ورعاية عدد من المؤسسات الثقافية والإعلامية، وسط توقعات بإقبال جماهيري واسع نظرًا لما تحظى به مي فاروق من مكانة خاصة لدى عشاق الطرب الكلاسيكي وصوتها الذي يُعيد إلى الأذهان روح أم كلثوم.

ومن المنتظر أن تقدم الفنانة باقة من أعظم أغاني سيدة الغناء العربي، التي لا تزال خالدة في وجدان الجماهير، مثل "أنت عمري"، "سيرة الحب"، و"أمل حياتي"، مع مزيج من الأداء المليء بالإحساس الذي اشتهرت به مي فاروق على مدار مسيرتها الفنية.

الجمهور الأردني يترقب هذه الليلة الاستثنائية التي ستجمع بين عراقة المكان وروعة الغناء، ليكون المسرح الروماني شاهدًا جديدًا على لقاء الطرب الأصيل مع جمهور لا يزال متعطشًا لصوت يعيد سحر زمن الفن الجميل.