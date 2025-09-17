نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعمال فنية ممنوعة من العرض.. هل الرقابة السبب أم أسرار في الكواليس؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا تزال بعض الأعمال الفنية تعيش في دائرة الغموض، فرغم انتهاء تصويرها منذ وقت طويل، إلا أنها لم تصل إلى الجمهور حتى الآن.

يأتي في مقدمة هذه الأعمال فيلم الملحد، الذي يقود بطولته أحمد حاتم، بقلم الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل ورغم تصريحات متكررة من المنتج أحمد السبكي بتحديد مواعيد لطرحه، إلا أن كل موعد يعلن سرعان ما يتبعه تراجع وتأجيل جديد، ما فتح باب التساؤلات والتكهنات، خاصة مع انتشار آراء تربط الأمر بأزمة رقابية مرتبطة باسم الفيلم.

الموقف نفسه يواجهه مسلسل كارثة طبيعية بطولة محمد سلام وتأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد، فرغم انتهاء تصويره منذ فترة، إلا أن عرضه لم يرَ النور، الأمر الذي أثار تساؤلات متابعي سلام الذين ينتظرون عودته على الشاشة الصغيرة.

اللافت أن آخر ظهور لمحمد سلام في السينما كان من خلال فيلم بضع ساعات في يوم ما للكاتب محمد صادق والمخرج عثمان أبو لبن، والذي ضم نخبة من النجوم مثل مي عمر، هشام ماجد، أحمد السعدني، أسماء جلال، محمد الشرنوبي، خالد أنور، مايان السيد وآخرين، وقدم حكايات متشابكة في إطار تشويقي رومانسي خلال بضع ساعات فقط.

