رحيل الأسطورة روبرت ريدفورد عن 89 عامًا: أيقونة السينما وعراب السينما المستقلة

أحمد جودة - القاهرة -

ودّعت هوليوود والعالم النجم العالمي روبرت ريدفورد، الذي توفي في ولاية يوتا عن عمر ناهز 89 عامًا، أثناء نومه في منزله الجبلي القريب من بروفو.

ترك ريدفورد بصمة خالدة في تاريخ السينما الأمريكية بفضل موهبته الاستثنائية وحضوره الآسر، حيث لمع منذ بداياته مع بول نيومان في الفيلم الكلاسيكي بوتش كاسيدي أند ذا سندانس كيد عام 1969، قبل أن يتحول لاحقًا إلى واحد من أبرز المخرجين ويحصد جائزة الأوسكار، إلى جانب تأسيسه لمهرجان سندانس الذي غدا من أهم المنصات العالمية للسينما المستقلة.

عرف الراحل، واسمه الكامل تشارلز روبرت ريدفورد الابن، بمواقفه الإنسانية ودعمه للقضايا البيئية وحقوق قبائل الأميركيين الأصليين، كما ظل صوتًا مدافعًا عن القيم التقدمية طوال مسيرته.

وبين التمثيل والإخراج والالتزام الاجتماعي، رسّخ ريدفورد مكانته كأيقونة لا تتكرر، بعدما شارك في أعمال خالدة مثل ذي غريت غاتسبي، آل ذي بريزيدنتس من، وأوت أوف أفريكا. ورغم نيله أوسكار عن مجمل أعماله عام 2002، ظل تقدير جمهوره هو جائزته الأسمى.

برحيله، يطوي العالم صفحة أحد أعظم نجومه، الذي ترك وراءه إرثًا سينمائيًا وفنيًا سيبقى خالدًا عبر الأجيال.