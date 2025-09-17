نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير طعيمة لـ "نجوم إف.إم": "سعد لمجرد قريب من الناس.. وأغنية شبه دماغي التعاون الرابع بينا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت جيهان عبد الله، الشاعر الغنائي والمنتج أمير طعيمة، عبر برنامج «أجمد 7» على «نجوم إف.إم»، اليوم الثلاثاء، احتفالا بطرح أغنية «شبه دماغي» مع الفنان سعد لمجرد، بالتعاون مع شركة «نجوم ريكوردز».

تصريحات أمير طعيمة

عبر الشاعر الغنائي والمنتج أمير طعيمة عن سعادته بالتعاون مع «نجوم ريكوردز» في أغنية «شبه دماغي» مع سعد لمجرد، قائلا: «أتشرف أن أول طرح للأغنية يكون من خلال (نجوم إف.إم)، وشرف لي التعاون مع (نجوم ريكوردز)، وبكون مطمن لما الأغنية تكون من خلالكم».

وأضاف أن التعاون مع سعد لمجرد دائمًا ما يكون مميزًا، مشيرًا إلى أن سعد فنان قريب من الناس ويمتلك حضورًا وكاريزما عالية، مضيفًا: «(شبه دماغي) التعاون الرابع بيني وبينه، وبكون مرتاح في التعاون معه لأنه يستمع لكل الآراء وفنان ذكي وشاطر».

وأوضح أن سعد لمجرد يمتلك جماهيرية كبيرة، مؤكدًا: «سعد الفنان العربي الوحيد الذي يمتلك مليار مشاهدة على اليوتيوب».

كواليس شبه دماغي

وكشف أمير طعيمة عن كواليس تصوير فيديو كليب الأغنية، قائلا: «فكرة الكليب بدأت بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي، والأمر استغرق شهرين، وكثير من الفنانين قدموا أعمالا غنائية بنفس التقنية، لذا اقترح سعد لمجرد عليّ تصوير الأغنية في الساحل الشمالي بمصر، خلال وجوده لإحياء حفل غنائي».

تابع قائلا: «تحدثت مع المخرج شادي قاسم الذي بذل مجهودًا كبيرًا سواء في النسخة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أو النسخة المصورة، كما تحدثت مع الفنانة يسرا الجديدي للمشاركة لأنها ستكون إضافة، ورحبت لأنها من جمهور الفنان المغربي، وأتمنى أن يلقى الفيديو كليب إعجاب المشاهدين».

التعاون مع إليسا

وتطرق الشاعر الغنائي والمنتج أمير طعيمة للحديث عن التعاون السابق مع لمجرد وإليسا في أغنية «من أول دقيقة»، قائلا: «أعلى أغنية مشاهدات في كل أعمالي الفنية على اليوتيوب هي (من أول دقيقة)،بينما جاءت أغنية «عدى الكلام» ضمن أكثر 5 أعمال مشاهدة».

وأضاف: «كواليس الأغنية بدأت من الفنانة إليسا عندما قابلت سعد في فرنسا، وتحمست لوجود عمل غنائي معه، وتواصلت معي، واشتغلت على تلك الفكرة، والحمد لله هي أعلى أغنية كلاسيك مشاهدة على اليوتيوب».

وأوضح: «الأغنية من ألحان رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم، وتلك التوليفة كانت مهمة لأن سعد لمجرد له جمهوره وإليسا لها جمهورها».

التعاون مع عمرو دياب

كما تحدث الشاعر الغنائي والمنتج أمير طعيمة، عن أحدث تعاون مع الفنان عمرو دياب في أغنية «حبيبتي ملاك»، موضحًا: «عمرو تواصل معي وعرض عليّ لحنين، وكان مستعجل على أغنية معينة، وأنا مكنتش قدمت لعمرو دياب كلاسيك من قبل، وانتهيت من (حبيبتي ملاك) بسرعة، لأنني كنت حابب أقدمها له، وكان سعيدًا جدًا بها لأنها أغنية مختلفة».

وأضاف: «بكون سعيد عند التعاون مع عمرو دياب لأنه عٍشرة عُمر، وتعاوني معه ممتد منذ أكثر من 26 عامًا».

واختتم طعيمة حديثه مطمئنًا الجمهور على صحة الفنانة أنغام بعد مرورها بوعكة صحية مؤخرًا، قائلا: «الحمد لله هي صحتها كويسة وبطمن جمهورها، والموضوع كان صعب وبنشكر كل الناس لدعائهم لها».