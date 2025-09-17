نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورش فنية وعروض تراثية في ختام القافلة الثقافية بقرية البصرة بالعامرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات القافلة الثقافية والفنية عبر المسرح المتنقل، بقرية البصرة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة لنشر الوعي وإتاحة الخدمات الثقافية للمناطق والقرى الأكثر احتياجا.

فعاليات اليوم الختامي

وشهد اليوم الختامي مجموعة من الورش الفنية، نفذت بمدرسة البصرة الثانوية الصناعية للبنات، منها تعليم الرسم والتلوين تدريب لمياء نعينع، مدير قصر ثقافة برج العرب، عمل تشكيلات بالصلصال تدريب منى صلاح، تعليم مبادئ الكروشيه تدريب هناء أحمد، إلى جانب ورشة تصميم هدايا بخامات متنوعة ومشغولات بالخرز.

وتواصلت الفعاليات مع ورشة عمل ماسكات بالفوم جليتر وأشكال كارتونية بخامات معاد تدويرها تدريب دولت شبل، تلاها فقرة رسم على الوجه تنفيذ الفنان وائل الجيار، وفقرة اكتشاف مواهب بإشراف حمدي الرديني، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "خليك إيجابي" ناقش خلالها محمد حمزة الآثار السلبية للشائعات.

واختتم اليوم مع عرض فني لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية بقيادة الفنانة سمر القصاص، تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضات المستوحاة من الفلكلور المصري الأصيل، منها: إسكندراني، جرس الفسحة، الفلاحي، وغيرها، وسط تفاعل لافت من الجمهور.

فعاليات القافلة الثقافية

نفذت فعاليات القافلة الثقافية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني، ومن خلال قصر ثقافة برج العرب، وجاءت استمرارًا لجهود هيئة قصور الثقافة في ترسيخ قيم الإبداع وإتاحة الفرصة لاكتشاف المواهب بمختلف المحافظات، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.