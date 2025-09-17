نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان منافسته في مهرجان الجونة.. مخرجة وين ياخذنا الريح: الجونة أول من دعم الفيلم وفخورة باختياره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينافس الفيلم التونسي وين ياخذنا الريح للمخرجة آمال القلاتي بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي (16 - 24 أكتوبر) حيث يشهد عرضه الأول بالعالم العربي. وسيتم الإعلان قريبًا عن مواعيد عرض الفيلم في المهرجان.

تصريحات آمال القلاتي

وعلّقت القلاتي على اختيار فيلمها قائلة "يشرفني بشدة عرض فيلمي في مهرجان الجونة السينمائي، فهو المكان الذي دعمه منذ مراحل التطوير الأولى وحتى مرحلة ما بعد الإنتاج. أشعر بالفخر والامتنان لمشاركة ثمرة سنوات من العمل هنا. عودة الفيلم إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعني لي الكثير، وأتطلع بشوق لعرضه على الجمهور".

كان الفيلم قد فاز مؤخرًا بجائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم طويل بمهرجان مالطا السينمائي لأفلام البحر المتوسط، وجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان تورنتو السينمائي للفيلم العربي، وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان صندانس السينمائي الدولي، ثم شارك في عدة مهرجانات منها مهرجان روتردام السينمائي الدولي، ومهرجان اسطنبول السينمائي الدولي.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول عليسة المتمردة، ذات التسعة عشر عامًا، ومهدي الخجول، ذو الثلاثة والعشرين عامًا، اللذان يستعينان بخيالهما للهروب من واقعهما. وعندما يكتشفان مسابقة تتيح لهما فرصة للهروب، ينطلقان في رحلة طريق إلى جنوب تونس، متجاوزين العقبات التي تعترض طريقهما.

تفاصيل الفيلم

الفيلم من تأليف وإخراج آمال القلاتي وإنتاج أسما شيبوب لأطلس فيجن وبطولة سليم بكار وآية بالأغا وسندس بالحسن ولبنى نعمان، الفيلم من تصوير فريدة مرزوق ومونتاج أمال قلاتي وغالية لاكروا ومالك كمون، وموسيقى عمر علولو، تتولى MAD Distribution مهام توزيع ومبيعات الفيلم في العالم العربي.