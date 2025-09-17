نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامر إسماعيل وفايز قزق وأنس طيارة في "القيصر.. لا مكان لا زمان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم النجم سامر إسماعيل إلى كوكبة أبطال مسلسل “القيصر.. لا مكان لا زمان”، من اخراج صفوان مصطفى نعمو، مجسّدًا شخصية يامن المسؤول عن ملف مكافحة فلول النظام السابق ومحاسبتهم بالقانون، وذلك ضمن ثلاثية "القصاص" للكاتب عدنان عودة.

النجم فايز قزق

كما يطلّ النجم فايز قزق في ثلاثية “الزمن” للكاتب نجيب نصير، بشخصية عادل، رجل خرج لتوّه من السجن بعد سنوات طويلة من الاعتقال السياسي، فاقدًا للذاكرة ومثقلًا بآثار الصدمة، ليدخل في رحلة تيه وجودي تنقله إلى عائلة تعتقد أنه ابنها المفقود، فتحتضنه وتتعامل معه كواحد منها.

ثلاثية “أطفال الظلال”

ويشارك الفنان أنس طيارة في العمل من خلال ثلاثية “أطفال الظلال” للكاتب لؤي النوري، مجسّدًا شخصية هاشم، الطبيب الذي يعتقل أثناء معالجته أحد الأطفال في منطقة جوبر بعد تعرضها للقصف، في حكاية مؤثرة تعكس مأساة الحرب ومعاناة المدنيين.

تفاصيل مسلسل "القيصر.. لا مكان لا زمان"

المسلسل من إنتاج شركة Power Production، بإشراف المنتج أمير مصطفى نعمو، ومن تأليف مؤيد النابلسي، بمشاركة في الكتابة لكل من نجيب نصير، عدنان عودة، زهير الملا، ولؤي النوري. ويتولى الإشراف الفني على العمل يامن ست البنين، فيما ستتولى شركة رولز تنفيذ العمليات الفنية في أبوظبي، ضمن تحضيرات دقيقة تهدف إلى تقديم مشروع درامي رفيع المستوى.

ويُزيَّن العمل بصوت النجمة العربية أصالة التي ستؤدي شارة المسلسل، ليكتمل المشهد الفني بمزيج من الدراما القوية والغناء العربي الأصيل.

ومن المنتظر أن يشكل “القيصر.. لا مكان لا زمان” واحدًا من أبرز المشاريع الدرامية السورية والعربية المقبلة، بما يحمله من ثراء فكري ودرامي، يجمع بين البعد الإنساني والطرح السياسي في صياغة مشوّقة تواكب طموحات المشاهد العربي.