نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض فيلم "فيها إيه يعني؟" لـ ماجد الكدواني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المنتج أحمد الجناينى تريلر فيلم "فيها ايه يعني"، بطولة النجوم ماجد الكدواني وغادة عادل وأسماء جلال ومصطفي غريب وميمى جمال وريتال عبد العزيز، استعداده لعرضه بالسينمات بدءًا من 1 أكتوبر المقبل.



ظهر أبطال العمل بشكل مختلف جمعتهم المواقف المواقف الكوميدية وأيضًا المؤثرة، مع الطابع الرومانسي، كما شهد الإعلان مشاركة الفنان سليمان عيد فى أخر ظهور له قبل رحيله منذ عدة أشهر، ويقدم أيضًا النجم أحمد سعد أغنية ضمن أحداث العمل، وظهور خاص للمؤلف والممثل أيمن وتار والفنان الشاب عبد الرحمن محمد أحد أبطال فيلم الحريفة.



قصة فيلم فيها ايه يعني



تدور أحداث فيلم "فيها ايه يعني" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة إن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.





أبطال فيلم فيها إيه يعني



فيلم "فيها إيه يعني" من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.