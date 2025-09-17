نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية «ديجافو» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الحكاية السادسة من مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، والتي تحمل اسم حكاية «ديجافو» التريند خلال الفترة الماضية، وينتظر الجمهور اليوم عرض الحلقة الاخيرة، وذلك لما شهدته الحلقات السابقة من أحداث مثيرة نالت إعجاب المشاهدين.

قنوات ومواعيد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية «ديجافو»

تذاع الحلقة الخامسة والأخيرة من حكاية «ديجافو» على منصة «Watch IT»، في تمام الساعة 7 مساء، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 9 صباحًا، بينما تذاع عبر قناة DMC، في تمام الساعة 11 مساء، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 7 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 4.30 مساء.

ابطال حكاية «ديجافو»

وتضم حكاية «ديجافو»، من بطولة شيري عادل، إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد الرافعي، عمرو وهبة، وهند عبد الحليم، وهي من تأليف وسيناريو وحوار نسمة سمير، وإخراج محمد خضر.

أحداث حكاية «ديجافو»

وتدور أحداث حكاية «ديجافو» حول العلاقات الزوجية وتشابكاتها النفسية والاجتماعية، بما يتماشى مع الخط العام للمسلسل الذي يحمل طابعًا غامضًا ويوحي بأن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يبدو على السطح.

تفاصيل مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»

يضم مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، 7 حكايات وتقدم كل حكاية في 5 حلقات، يشارك في المسلسل عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد خالد صالح، هنادي مهنى، تارا عماد، ليلى زاهر، أحمد جمال سعيد، شيري عادل، خالد أنور، أحمد الرافعي، مريم الجندي، يوسف عثمان، نانسي هلال، وآخرين.