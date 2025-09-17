نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «إذما والكراش».. أحمد داود يستكمل تصوير أحدث أعماله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستكمل الفنان أحمد داود الفترة الحالية تصوير أحدث أعماله الفنية وهما فيلمي إذما بجانب سلمي أبو ضيف وفيلم الكراش مع ميرنا جميل وباسم سمرة.

فيلم إذما

ويعد فيلم إذما أولى تجارب الروائي محمد صادق في عالم الإخراج السينمائى، وهو مقتبس عن الرواية التى تحمل الاسم نفسه، الفيلم يجمع أحمد داود وسلمى أبو ضيف فى السينما بعدما تعاون الثنائى فى الدراما العام قبل الماضي خلال مسلسل "زينهم".

أحداث رواية إذما

تدور أحداث الراوية حول "عيسى" وفي يوم ميلاده السادس والثلاثين، وبعد محاربة مستميتة مع الحياة أدت لهزيمته هزيمةً نكراء، تصله هدية من آخر شخص يتوقعه، هدية تجبره أن يغير تفاصيل حياته كلها، ولأنه فقد شغفه في الحياة وتاه طويلًا عن نفسه، يضطر لاتباع ذلك المسار الجديد، ويخوض تجربة تلو الأخرى، لعله يعثر على ما فقد منه، وبينما يفعل ذلك، يحاربه واقعه الحالي، يكتشف أن عليه مواجهة أكثر مخاوفه سوءًا.

فيلم الكراش

اما فيلم الكراش من بطولة النجم أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حيث يجسد داود في الفيلم شخصية محاسب، بينما تظهر ميرنا في دور سيدة أعمال، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول الحب من أول نظرة، حيث تبدأ القصة بلقاء بين الشخصيتين يغير مجرى حياتهما.

اخر أعمال أحمد داود

وكان مسلسل الشرنقة الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025 هو اخر اعمال احمد داود، وشاركه البطولة مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

كما حقق احمد داود نجاحا كبيرا بفيلم الهوى سلطان، وشاركه في بطولته منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.