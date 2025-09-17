نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. عائشة بن أحمد تفجر مفاجآت في "أسرار النجوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، غدا ضيفة على برنامج أسرار النجوم الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم، وذلك غدًا الخميس.

ومن المنتظر أن تكشف عائشة خلال الحلقة عن كواليس مشوارها الفني، وأهم المحطات في حياتها، إلى جانب التطرق إلى جوانب من حياتها الشخصية التي يترقبها جمهورها.

وأعلنت إنجي علي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام عن استضافة عائشة بن أحمد، وكتبت معلقة: «الجميلة في ضيافة أسرار النجوم».

آخر أعمال عائشة بن أحمد

كان اخر اعمال عائشة بن أحمد هو مسلسل «الغاوي» الذي تعاونت فيه مع الفنان أحمد مكي، وعرض في السباق الرمضاني الماضي.

أبطال مسلسل الغاوي

وشارك في بطولة مسلسل الغاوي كل من الفنان أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، والمسلسل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وهو من إنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل الغاوي

ودارت أحداث مسلسل الغاوي حول شخصية «شمس العدوي»، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء القديمة بالقاهرة، وقرر التخلي عن ماضيه الإجرامي بعد سنوات من الانخراط في أعمال البلطجة والتجارة غير المشروعة، لكن محاولته لبدء حياة جديدة تواجه تحديات كبرى، خاصة مع ظهور خصومه القدامى، الذين يحاولون جره مرة أخرى إلى عالم الجريمة.