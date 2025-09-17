نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تصدق ولا متصدقش".. أحدث مفاجآت محمد رمضان الغنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان محمد رمضان أحدث أغنياته بعنوان «تصدق ولا متصدقش» عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

تفاصيل أغنية «تصدق ولا متصدقش»

أغنية «تصدق ولا متصدقش» من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج.

ويواصل محمد رمضان بهذه الأغنية تعزيز حضوره الفني بين الغناء والتمثيل، خاصة أنه يستعد أيضًا لعدد من المشاريع الفنية خلال الفترة المقبلة.

كلمات أغنية «تصدق ولا متصدقش»

وجاءت كلمات الأغنية كالاتي: «تصدق ولا متصدقش» لـ محمد رمضان، الآتي: «تصدق ولا متصدقش، مهما بيعملوا مبخافش، تصدق ولا متصدقش، كل كلامهم مفرقش، تصدق ولا متصدقش، مهما يحاولوا مبزهقش، تصدق ولا متصدقش، انا مبدأي مبيتجزأش، اللي قالك عني دماغه سم.. مكدبش عليك، واللي قالك عني إني مهم.. مكدبش عليك».

أخر أغاني محمد رمضان

وكان اخر اغاني محمد رمضان طرح هي اغنيه “جدة غير”، الذي طرحها في شهر أغسطس الماضي، وشارك في غنائها المطرب السعودي عايض يوسف، لتكون الأغنية الرسمية لموسم جدة.

وايضا أطلق أغنية "قلبي سميتو لبنان" على جميع منصات الاستماع، وتأتي الأغنية كإهداء خاص من رمضان لجمهوره اللبناني، وايضا طرح أغنية “الواد طالع لأبوه” بمشاركة ابنه بعد انتهاء أزمته القضائية التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

كما طرح اغنيه "ايه يا قلبي" من كلمات مصطفى حدوته وألحان تاج ويعتبرها أغنية صيفية، ثم طرح كليب “عضمضم”، ليُكمل ثلاثية بصرية مميزة جمعته بالمخرج ومصمم الكليبات محمد يوسف “ديكس”، بعد “الجو حلو” و”أنا أنت”.